"عسل أبوظبي".. منصة متكاملة لدعم المنتج المحلي وتعزيز حضوره عالمياً

أبوظبي في 7 أكتوبر/ وام/ يشارك برنامج عسل أبوظبي من خلال جناح متخصص في فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، مسلطاً الضوء على جهود الإمارة في تطوير قطاع العسل، وتعزيز جودة المنتج المحلي ورفع قدرته التنافسية، بما يدعم النحالين والمنتجين، ويفتح أمام عسل أبوظبي آفاقاً أوسع للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.

ويقدم الجناح صورة متكاملة عن الجهود المبذولة لتطوير قطاع العسل، بدءاً من دعم النحالين والارتقاء بجودة الإنتاج، وصولاً إلى الترويج للمنتج وتعزيز فرص وصوله إلى أسواق جديدة، إلى جانب التعريف بالممارسات الحديثة التي تسهم في تطوير الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المحلية.

ويبرز الجناح كذلك ملتقى أبوظبي للعسل، باعتباره منصة تجمع الخبراء والمتخصصين والمنتجين والجهات ذات العلاقة بقطاع العسل، بهدف تبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة أحدث الممارسات والتوجهات التي تدعم تطور القطاع.

ويتيح الملتقى فرصة لاستعراض التجارب والخبرات في مجالات الإنتاج والجودة والابتكار والتسويق والتصدير، بما يعزز التواصل بين مختلف الأطراف العاملة في القطاع، ويفتح المجال أمام تبادل الأفكار والممارسات التي يمكن أن تسهم في تطوير المنتجات ورفع قدرتها على المنافسة.

ويأتي حضور برنامج عسل أبوظبي ضمن توجه متكامل لبناء قطاع مستدام للعسل في الإمارة، من خلال الاهتمام بمختلف مراحل منظومة الإنتاج، ودعم النحال والمنتج، وتعزيز الجودة، إلى جانب التركيز على البحث والابتكار والترويج وفتح الأسواق.

ويعكس البرنامج أهمية المنتج المحلي ودوره في دعم منظومة الغذاء، مع العمل على تعزيز حضور عسل أبوظبي في الأسواق المحلية والعالمية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير القطاع وتوسيع نطاق انتشاره.

كما يشكل الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي فرصة للتعريف بهذه الجهود أمام المشاركين والزوار والجهات المتخصصة، والتعرف إلى تطورات قطاع العسل والفرص المستقبلية أمام المنتجين، بما يدعم توجهات تطوير منظومة غذائية أكثر استدامة وقدرة على المنافسة.

ويركز برنامج عسل أبوظبي، من خلال مشاركته، على مواصلة تطوير القطاع بصورة متكاملة، بحيث لا يقتصر الاهتمام على الإنتاج فقط، وإنما يمتد إلى الجودة والابتكار والتسويق والتصدير، بما يعزز مكانة عسل أبوظبي كمنتج محلي عالي الجودة وقادر على المنافسة إقليمياً وعالمياً.