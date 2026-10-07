"الوطني الاتحادي" يشارك باجتماع منتدى البرلمانيين الشباب في تنزانيا

أروشا - تنزانيا في 7 أكتوبر/ وام/ شارك سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة ميرة سلطان السويدي، عضوا مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع منتدى البرلمانيين الشباب، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 153 للاتحاد في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة.

وناقش الاجتماع موضوع "تعزيز الأمن البحري وحماية البنية التحتية الحيوية في أوقات النزاع: دور البرلمانات في حماية الملاحة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي"، حيث أكد سعادة الدكتور مروان المهيري أن أمن الممرات والمضائق البحرية يرتبط بشكل مباشر بمصالح حيوية تمس حياة المجتمعات واستمرارية سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن نحو 80% من حركة التجارة العالمية تمر عبر الممرات البحرية.