مجلس متعاملي "الإمارات للدواء" يناقش تطبيق دليل ممارسات اليقظة الدوائية

دبي في 7 أكتوبر / وام / نظمت مؤسسة الإمارات للدواء، افتراضيا، "مجلس المتعاملين" بمشاركة عدد من الشركاء وممثلي القطاع؛ للتعريف بأبرز التحديثات الواردة في "دليل ضوابط وشروط ممارسات اليقظة الدوائية الجيدة للمنتجات الطبية" ومتطلبات تطبيقه.

واستعرض المجلس شروط اعتماد المسؤول المؤهل عن اليقظة الدوائية ونائبه، ومسؤوليات الأطراف المعنية في الإشراف على جودة النظام والالتزام بالضوابط، كما بحث خطط إدارة المخاطر، ومكونات الملفين الرئيسي والوطني، وتقارير بيانات السلامة، إلى جانب إجراءات وقنوات الإبلاغ عن الآثار المعاكسة وفق الأطر الزمنية المعتمدة.

وتضمنت المحاور مناقشة إدارة إشارات السلامة الدوائية، بدءا من رصدها وتقييمها وصولاً للتوصية بالإجراء اللازم، فضلاً عن بحث ضوابط برامج دعم المرضى، والاستخدام الرحيم، ودراسات السلامة ما بعد الموافقة، وآليات التفتيش، ومهلة توفيق الأوضاع للتوافق مع الدليل المحدّث.

وشهد اللقاء حوارا تفاعليا للاستماع لملاحظات الشركاء ومعالجة التحديات لرفع جاهزية الامتثال، بما ينسجم مع نهج المؤسسة في تعزيز الشراكة، وبناء منظومة يقظة دوائية فعّالة تضمن الاستخدام الآمن للمنتجات وتحمي الصحة العامة.