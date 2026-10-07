"الموارد البشرية" تكرّم أكثر من 25 جهة لدعم حماية العمالة من الإجهاد الحراري

دبي في 7 أكتوبر/ وام/ كرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من 25 جهة حكومية وخاصة، تقديراً لدورها وشراكتها الفاعلة في دعم وإنجاح "سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري"، التي طبقتها الوزارة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر الماضيين للعام الثاني والعشرين على التوالي.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة في دبي مؤخراً، بحضور سعادة خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الراعية والداعمة.

وقال الخوري خلال الحفل إن استمرار سياسة «حماية العمالة من الإجهاد الحراري» على مدى أكثر من عقدين يمثل ثمرة تعاون وتكامل مستمر بين الوزارة ومختلف الشركاء، وهو ما يعكس حرص دولة الإمارات على توفير أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، وترسيخ البعد الإنساني والاجتماعي في سوق العمل.

وأشار إلى أن التعاون بين الوزارة شركائها أثمر عن ترسيخ قناعة بأن حماية العمالة مسؤولية جماعية، وأن توفير بيئة عمل آمنة وصحية أصبح ثقافة راسخة في سوق العمل الإماراتي، وليس مجرد التزام بالمتطلبات التنظيمية.

وثمن جهود الجهات المكرّمة، وما قدمته من مبادرات وممارسات عملية أسهمت في دعم جهود حماية العمالة، مؤكداً أن هذه المبادرات تعكس قوة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتجسد دور المسؤولية المجتمعية في تعزيز الصحة والسلامة المهنية.

وأعرب عن خالص تقديره لجميع الشركاء الذين جعلوا من مسؤوليتهم المجتمعية جزءاً أصيلاً من جهود حماية العمالة، وأسهموا من خلال مبادراتهم وممارساتهم في تعزيز ثقافة السلامة والوقاية في بيئة العمل.

وشمل التكريم الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص، وهم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسة سقيا الإمارات، وبنك الإمارات للطعام، وشركة دبي للمرطبات، وجمعية بيت الخير، وجمعية دبي الخيرية، وبرجيل القابضة، وجمعية دار البر، وأستر دي إم للرعاية الصحية، وأدنوك للغاز، و"كييتا"، و"ديليفرو"، و"نون"، و"كريم"، و"طلبات".

كما كرمت الوزارة الشركات المشاركة تقديراً لتعاونها ودورها في دعم تطبيق السياسة وتعزيز الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وهي وشركة مدن للتطوير، وخانصاحب للهندسة المدنية، وشوبا للإنشاءات، ويد آدمز للمقاولات، واتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء – فرع الشارقة، والصرح الكبير للإنشاءات، و"بي كي جلف"،

وتواصل الوزارة تنفيذ سياسة "حماية العمالة من الإجهاد الحراري" سنوياً خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، وتتضمن وقف تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة يومياً من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الساعة 3:00 عصراً، بما يسهم في الحد من مخاطر الإجهاد الحراري خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة، مع تعزيز التزام المنشآت بتوفير المتطلبات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال.