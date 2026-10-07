تعاون بين مركز الإحصاء - أبوظبي و"سلال" لدعم دقة البيانات في قطاع الزراعة والغذاء

أبوظبي في 7 أكتوبر/ وام/ أعلن مركز الإحصاء - أبوظبي ومجموعة "سلال"، الرائدة في قطاع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، عن توقيع اتفاقية مستوى الخدمة بهدف تعزيز تبادل البيانات وتطوير القدرات الإحصائية، بما يدعم اتخاذ القرار في قطاع الزراعة والغذاء في الإمارة.

وقّع الاتفاقية كل من سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي، وسعادة ظافر راشد القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سلال"، وذلك على هامش مشاركة المجموعة في الأسبوع العالمي للغذاء 2026، الذي تقام فعالياته خلال الفترة 6 – 8 أكتوبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز التعاون المؤسسي والاستفادة من البيانات كعنصر رئيسي في دعم الأمن الغذائي والابتكار الزراعي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عبدالله غريب القمزي: "تمثل شراكتنا مع سلال خطوة لتعزيز التكامل بين البيانات المتاحة لدى الجهات والخبرة الإحصائية، بما يدعم التخطيط لقطاع الزراعة والغذاء في أبوظبي. ومن خلال تنظيم تبادل البيانات وتطوير القدرات الإحصائية، نعمل معاً على توفير صورة أشمل عن أنشطة القطاع، وتحويل البيانات إلى معرفة تدعم اتخاذ القرار".

وأضاف سعادته: "تعكس هذه الشراكة التزام مركز الإحصاء - أبوظبي بتطوير منظومة إحصائية مترابطة تواكب أولويات الإمارة وتدعم جهودها في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة".

من جانبه، قال سعادة ظافر راشد القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلال: "نواصل في سلال تطوير منظومة عملياتنا باستمرار لتكون أكثر مرونة واستدامة، وذلك بالاستناد إلى دقة البيانات التي تمكننا من اتخاذ القرارات بسرعة وكفاءة في مختلف المراحل والظروف".

وأضاف: "تجسد شراكتنا الإستراتيجية مع مركز الإحصاء - أبوظبي رؤية مشتركة لتعزيز الاستفادة من البيانات الموثوقة، بما يمكننا من وضع خريطة طريق بعيدة الأمد، وفق منهجية تركز على جمع البيانات وتحليلها، وتطوير استراتيجيات وسياسات تدعم استدامة الأمن الغذائي في الدولة".

وبموجب الاتفاقية، سيعمل مركز الإحصاء - أبوظبي و"سلال" على رفع مستوى القدرات الإحصائية وتطوير الكفاءات المتخصصة لدى المجموعة، بما يسهم في بناء منظومة داخلية أكثر كفاءة لدعم عمليات التخطيط والتحليل وقياس الأداء.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام مجموعة "سلال" بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي، وتعزيز دور البيانات كمحرك رئيسي لدعم الأمن الغذائي والابتكار الزراعي في دولة الإمارات.

ويعزّز هذا التعاون أيضاً جهود مركز الإحصاء - أبوظبي لتوسيع مصادر البيانات وتكاملها ضمن أعمال مراجعة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، إذ تسهم بيانات الإنتاج الزراعي والأسعار في توفير صورة أشمل عن مساهمة قطاع الزراعة والغذاء في اقتصاد أبوظبي.