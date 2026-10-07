اقتصادية عجمان تبحث مع "Rouse & Co" تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية

عجمان في 7 أكتوبر / وام / بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وتوحيد الجهود الرامية إلى حماية العلامات التجارية والحقوق المرتبطة بها.

جاء ذلك خلال استقبال الدائرة وفدا من شركة (Rouse & Co International) الممثلة لشركة "ووب" (Whoop Inc).

وناقش الجانبان أهمية تعزيز قنوات التواصل وتبادل المعلومات والخبرات، بهدف رفع كفاءة الاستجابة للممارسات المخالفة، وضمان حماية الحقوق التجارية والفكرية بشكل فعّال.

واستعرض اللقاء آليات العمل المشترك في رصد ومتابعة الممارسات التي قد تشكل تعدياً على حقوق الملكية الفكرية، والإجراءات المتبعة في التعامل معها، بما يدعم فاعلية إنفاذ الحقوق، ويعزز الالتزام بالتشريعات والأنظمة ذات الصلة.

وتأتي هذه المباحثات في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان على تعزيز الشراكة مع الجهات والشركات المتخصصة، ودعم منظومة حماية الملكية الفكرية، بما يسهم في توفير بيئة اقتصادية تنافسية وآمنة، ويعزز ثقة المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية في بيئة الأعمال بالإمارة.