غرفة عجمان تقود مستقبل التصدير بأول شهادة منشأ بالذكاء الاصطناعي الوكيل

عجمان في 7 أكتوبر / وام / أطلقت غرفة عجمان خدمة "شهادة المنشأ الذكية Smart COO - Agentic AI"، لتفتح آفاقاً جديدة أمام توظيف الذكاء الاصطناعي الوكيل في تسريع الإجراءات، وتعزيز دقة البيانات والامتثال، ودعم تنافسية الشركات، ليستكمل الوكيل الذكي طلب شهادة المنشأ في أقل من 3 دقائق، بما يرسخ ريادة الغرفة في تطوير خدمات رقمية تحدث أثراً مباشراً وملموساً في بيئة الأعمال.

وشهد إطلاق الخدمة في مقر الغرفة سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، ومحمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، وعلي راشد الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات.

وأشاد سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي بالتطور النوعي الذي تشهده خدمات غرفة عجمان، مؤكداً أن توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير رحلة المتعامل يمثل ركيزة أساسية لرفع كفاءة الخدمات وبناء بيئة أعمال أكثر مرونة وجاهزية، بما يعزز تنافسية إمارة عجمان وجاذبيتها الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد أن إطلاق "شهادة المنشأ الذكية" يواكب مستهدفات منظومة حكومة الإمارات لتحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتطبق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة Agentic Ai، كما تجسد الخدمة توجيهات القيادة الرشيدة ومستهدفات برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الخدمة توظف الوكيل الذكي لتبسيط ممارسة الأعمال، وتسريع حركة التجارة، واختصار زمن التصدير، كما تمنح الشركات مرونة أكبر للاستجابة للفرص والتوسع دون أعباء تشغيلية إضافية مع تعزيز دقة البيانات ومستويات الامتثال.

وأضاف أن أثر الخدمة يتجاوز تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المتعامل، ليشمل رفع كفاءة سلاسل التجارة وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة، بما يدعم نمو بيئة الأعمال في عجمان ويرسخ مكانتها وجهةً جاذبة للتجارة والاستثمار.

من جانبها، قدمت فاطمة عبدالرزاق العوضي، مدير إدارة تقنية المعلومات، عرضاً حول خدمة شهادة المنشأ الذكية Smart COO - Agentic AI، موضحة آلية تنفيذ الوكيل الذكي للطلب، بدءاً من فهمه ومعالجة بياناته واستكمال إجراءاته، وصولاً إلى إنجاز الخدمة في أقل من 3 دقائق.

وأوضحت أن إعادة هندسة الخدمة اختصرت رحلة المتعامل في التقديم إلى 4 نقرات، ما أحدث نقلة ملموسة في سرعة الإنجاز وكفاءة الإجراءات، ليجسد هذا التطوير نهج غرفة عجمان في ابتكار خدمات استباقية تتمحور حول احتياجات مجتمع الأعمال، وتواكب تطلعاته إلى تجربة أكثر سهولة وسرعة وموثوقية.