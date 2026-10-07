وزير الاقتصاد اللبناني: تنفيذ الإصلاحات أساس استعادة الثقة والاستثمارات

أبوظبي في 7 أكتوبر /وام/ أكد معالي الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أن لبنان يتطلع إلى استثمارات في المرافق والطرقات والمطارات والطاقة في مرحلة إعادة البناء، مشيراً إلى أن تنفيذ الإصلاحات اللازمة يمثل أساساً لاستعادة ثقة المستثمرين.

وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في "إنفستوبيا بريدج 2026"، إن توقيت انعقاد الفعالية مهم جداً، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية الكبيرة التي تشمل التكنولوجيا وسلاسل الإمداد وحركة التجارة.

وأوضح أن أهمية المؤتمر تتمثل في إتاحة الفرصة للمشاركين للتفكير في هذه التحولات والتواصل فيما بينهم، وبحث الاستثمارات المرتبطة بها.

وعن أهمية المشاركة بالنسبة للبنان، أكد معاليه أهمية العلاقات مع دولة الإمارات وتفهمها للاحتياجات اللبنانية.

وحول المستثمرين الإماراتيين وإمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة، أكد معاليه أن لبنان يحتاج إلى تنفيذ ورشة إصلاحات قبل استعادة الثقة، وأن الجانب اللبناني يدرك ضرورة استعادتها من خلال هذه الإصلاحات.

وأشار إلى أن تنفيذ الإصلاحات يفتح المجال أمام استثمارات كبيرة، معرباً عن تطلعه إلى مشاركة المستثمرين والقطاعين العام والخاص في هذه الفرص.