الجناح البلجيكي في "ويتيكس 2026" يستعرض حلولا مبتكرة لكفاءة القطاعات الحيوية

دبي في 7 أكتوبر/ وام / يحتضن الجناح الدولي لمملكة بلجيكا، المشارك في الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" 2026، أربع شركات ومؤسسات بلجيكية، أبرزها المركز الاقتصادي والتجاري البلجيكي، ووكالة والونيا للتصدير والاستثمار "AWEX".

وتستعرض الشركات البلجيكية خلال مشاركتها، حزمة من الخبرات والحلول المبتكرة في مجالات المياه، والطاقة النظيفة، والاستدامة، والتقنيات البيئية، وحلول التبريد والتقنيات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد، وتطوير منظومات أكثر استدامة وجاهزية للمستقبل.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض "ويتيكس"، أن المشاركة السنوية للشركات البلجيكية في المعرض تعكس متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة بلجيكا، وتبرز الفرص الواعدة لتوسيع آفاق التعاون في قطاعات المياه، والطاقة النظيفة، والبيئة، والاقتصاد الدائري، والتقنيات المناخية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويحقق الازدهار للشعبين.

وأشار سعادة ريك فان دروجنبروك، سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، إلى أن معرض "ويتيكس" أصبح ملتقى مهماً يجمع الخبرات البلجيكية والإماراتية، ويوفر فرصاً لتحويل الابتكار إلى شراكات ملموسة.

وأوضح أن الجناح البلجيكي يتيح لشركات بلاده استعراض حلول عملية في مجالات المياه والطاقة النظيفة والتقنيات البيئية والعمل المناخي، إلى جانب التواصل المباشر مع الشركاء في دولة الإمارات والمنطقة، معرباً عن تطلعه لمواصلة تعزيز هذه الروابط وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المستدام بين البلدين.

وأعربت إديث مايو، المفوضة التجارية في وكالة والونيا للتصدير والاستثمار "AWEX"، عن فخرها بتقديم ابتكارات "والونيا" في الحدث، مبينة أن الجناح يستضيف شركات "جون كوكريل"، و"سي إي إس آي باور إكستشنجر"، و"شريدير"، و"كوريوم تيك".

ولفتت إلى أن هذه الشركات تستعرض خبراتها في مجالات الهيدروجين الأخضر، والمبادلات الحرارية، والإضاءة الذكية، ومعالجة المياه، انطلاقاً من طموح مشترك للمساهمة في تطوير حلول طاقة مستدامة وبنى تحتية أكثر ذكاءً من أجل مستقبل أكثر نظافة واستدامة.