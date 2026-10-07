مكتب الذكاء الاصطناعي يعلن عن فتح باب التسجيل في برنامج "سامسونغ للابتكار 2026"

دبي في 7 أكتوبر / وام / أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة "سامسونغ جلف للإلكترونيات"، فتح باب التسجيل في النسخة الجديدة من برنامج "سامسونغ للابتكار 2026"، بهدف إعداد كوادر وطنية شابة تمتلك المهارات التقنية والتطبيقية اللازمة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرتها على تحويل المعرفة إلى ابتكارات تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني واقتصاد المستقبل، من خلال تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن نسخة هذا العام مساراً تدريبيا جديدا في الذكاء الاصطناعي التوليدي، يتيح للمشاركين من دولة الإمارات اكتساب مهارات عملية في أحد أسرع مجالات الذكاء الاصطناعي نمواً وتطوراً.

ويقدم البرنامج رحلة تعليمية متكاملة تتدرج من المفاهيم الأساسية إلى التطبيقات المتقدمة، وتشمل البرمجة بلغة "بايثون" ومكتباتها، والاحتمالات والإحصاء، وتعلّم الآلة، والتعلّم العميق.

وأكد الدكتور عبدالرحمن المحمود مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، أن الاستثمار في المواهب الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتوجهات الدولة في الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن تمكين الشباب بالمعرفة المتقدمة والخبرة العملية يعزز دورهم في قيادة التحول التكنولوجي، ويمنحهم الأدوات اللازمة لتقديم حلول تستجيب للاحتياجات التنموية وتدعم اقتصاد المستقبل.

وقال إن الشراكات مع كبرى الشركات التكنولوجية تفتح مسارات نوعية لربط التأهيل باحتياجات القطاعات المستقبلية، وتتيح للشباب الوصول إلى الخبرات والأدوات التي تساعدهم على اختبار أفكارهم وتطويرها إلى تطبيقات عملية.

وأكد جيروم هونغ رئيس شركة سامسونج جلف للإلكترونيات، إيمان سامسونج بأن الأثر الحقيقي للتكنولوجيا يتعاظم عندما يقترن بالمهارات والفرص التي تمكّن الإنسان من توظيفها؛ وقال: من هذا المنطلق، يوفر برنامج سامسونغ للابتكار للشباب الطموح المعرفة والخبرة العملية التي تتيح لهم الإسهام بفاعلية في تطوير التقنيات التي ترسم ملامح المستقبل.

وأضاف: نعزز هذا العام، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي، التزامنا بتمكين الشباب الإماراتي، مع إضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى البرنامج لمواكبة المهارات التي تزداد أهميتها مع تسارع تطور التكنولوجيا حيث أن الاستثمار اليوم في هذه القدرات هو استثمار في كفاءات وطنية سيكون لها دور فاعل في صناعة المستقبل الرقمي لدولة الإمارات.

ويجمع البرنامج بين الجلسات التدريبية التي يقدمها خبراء متخصصون، والتعلّم الذاتي، والتطبيقات العملية، والمشاريع المستندة إلى تحديات واقعية، بما يمنح المشاركين خبرات تقنية تطبيقية تعزز جاهزيتهم لمتطلبات الاقتصاد الرقمي المتطور ويوسع قاعدة المهارات الوطنية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

ويستهدف التسجيل مواطني دولة الإمارات من الفئة العمرية بين 18 و29 عاماً، ويستمر التسجيل في البرنامج حتى 16 أكتوبر 2026 عبر الموقع الإلكتروني: samsung.com/ae/innovation-campus/

ويشترط للمشاركين في البرنامج امتلاك معرفة أساسية بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما يشمل الإحصاء، ولغات البرمجة مثل "Java" و"JavaScript" و"C++"، إلى جانب خبرة سابقة في البرمجة، وسيخضع المرشحين لاختبار قبول لتحديد أهليتهم للانضمام إلى البرنامج.

يذكر أن البرنامج خرّج خلال دوراته السابقة أكثر من 400 طالب وطالبة في دولة الإمارات وأسهم في تعزيز مواهب صاعدة في مجالات التكنولوجيا المستقبلية ومنذ إطلاقه في دولة الإمارات عام 2022، أسهم البرنامج في تزويد الشباب بمهارات المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة و«بايثون» وعلوم البيانات والتعلّم العميق.