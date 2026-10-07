"كابيتال جروب" تحصل على تصريح لمزاولة الأنشطة المالية من سوق أبوظبي العالمي

أبوظبي في 7 أكتوبر / وام / حصلت شركة "كابيتال جروب" (Capital Group)، إحدى كبريات شركات إدارة الاستثمارات النشطة عالمياً والتي تدير أصولا بقيمة 3.6 تريليون دولار أمريكي، على تصريح لمزاولة الأنشطة المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي (ADGM).

ويتيح التصريح للشركة العمل كمدير استثمار خاضع للتنظيم، وممارسة أنشطة التداول وإدارة الاستثمارات والتوزيع انطلاقاً من العاصمة أبوظبي.

ويشكل حصول الشركة على هذا التصريح محطة جديدة في مسيرة التزامها طويل الأمد تجاه المنطقة، والذي يأتي عقب إعلانها في مايو 2026 عن خططها لافتتاح أول مكتب لها في الشرق الأوسط بأبوظبي.

وباشرت الشركة منذ ذلك الحين نقل عدد من كوادرها من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا إلى العاصمة، لتقريب خبراتها الاستثمارية والتشغيلية وخدماتها الموجهة للعملاء من الفرص الاستثمارية في المنطقة، مع توقعات بتوسيع حضورها المحلي تدريجياً تماشياً مع احتياجات الأعمال.

ورحب معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ببدء أعمال "كابيتال جروب" في الإمارة، مؤكداً أن هذا القرار يعكس قوة المنظومة المالية في أبوظبي، والمكانة المتنامية للسوق بوصفه مركزاً مالياً دولياً رائداً للمؤسسات العالمية الساعية إلى اغتنام الفرص طويلة الأجل في مختلف أنحاء المنطقة.

وأكد مايك جيتلين، الرئيس والمدير التنفيذي في "كابيتال جروب"، الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط بالنسبة للشركة وعملائها، مشيراً إلى أن الترخيص التنظيمي يعكس القناعة الراسخة بمكانة أبوظبي كمركز مالي دولي رائد، ومعرباً عن تطلعه لتعزيز العلاقات مع العملاء والشركاء.

وأوضح بينو كلينغنبرغ-تيم، رئيس مكتب أبوظبي ورئيس قسم العملاء المؤسسيين لأوروبا وآسيا في الشركة، أن تأسيس حضور خاضع للرقابة في أبوظبي يقرّب الشركة من عملائها والفرص الاستثمارية المتنامية في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن الشركة ستبدأ أعمالها بحضور فعّال مدعوم بقدرات استثمارية وتشغيلية، معتبراً أن الانطلاقة من أبوظبي تمثل محطة استراتيجية تجمع مختلف خبرات وإمكانات "كابيتال جروب"، بما يعكس الثقة الراسخة بآفاق النمو طويلة الأمد في المنطقة.