أبوظبي تختتم مشاركتها في إكسبو ريال 2026 بشراكات عالمية مستدامة

ميونخ في 7 أكتوبر / وام / اختتمت إمارة أبوظبي مشاركتها في معرض إكسبو ريال 2026 الذي استضافته مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاعات العقارات والاستثمار والبنية التحتية وذلك ضمن جناح أبوظبي الذي نظمه مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في إطار جهود الإمارة لتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار العالمية وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبة للاستثمارات والشراكات النوعية في القطاعات الحيوية.

وشهدت مشاركة أبوظبي في المعرض برنامجاً حافلاً بالجلسات الحوارية واللقاءات والاجتماعات الثنائية التي استعرضت الرؤية المستقبلية للإمارة في مجالات التنمية العمرانية والبنية التحتية والإسكان إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والمشاريع المستقبلية واستكشاف آفاق التعاون مع نخبة من الشركات والمطورين والمؤسسات العالمية.

وشهدت مشاركة أبوظبي في المعرض توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع شركات ومؤسسات عالمية بما يعكس توجه الإمارة نحو تحويل فرص التواصل والحوار إلى شراكات عملية ومستدامة والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة في تطوير منظومة البنية التحتية وتعزيز كفاءتها واستدامتها.

وأكد سعادة عادل سالم النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التعاقدية للمشاريع الرأسمالية في مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية أن مشاركة أبوظبي في إكسبو ريال 2026 في ميونخ هذا العام مثلت فرصة مهمة للانتقال من مجرد استعراض الفرص إلى بناء شراكات حقيقية وملموسة، مشيراً إلى أن المشاركة شهدت عقد مجموعة واسعة من الاجتماعات والنقاشات مع شركات ومطورين ومؤسسات ألمانية وأوروبية.

وأوضح أن هذه اللقاءات ركزت على مجالات تتجاوز التطوير التقليدي لتشمل التكنولوجيا والابتكار والبناء الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة وإدارة الأصول والبنية التحتية بما يعكس توجه أبوظبي نحو توظيف الحلول والتقنيات الحديثة في تطوير منظومة المشاريع الرأسمالية.

وأضاف النعيمي أن الأهم تمثل في فتح آفاق فعلية للتعاون سواء من خلال استقطاب الخبرات والتقنيات المتقدمة أو نقل المعرفة أو تطوير شراكات طويلة المدى إلى جانب استكشاف فرص لتوطين بعض القدرات والتقنيات في أبوظبي.

وأشار إلى أن المعرض شهد كذلك توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تمثل خطوة مهمة نحو ترجمة النقاشات والحوارات إلى تعاون فعلي وتبادل الخبرات والمعرفة واستكشاف فرص استثمارية وتقنيات يمكن أن يكون لها أثر إيجابي في قطاع البنية التحتية في الإمارة.

وأكد النعيمي أن مشاركة أبوظبي أتاحت أيضاً فرصة لعرض رؤيتها وما تشهده من نمو متواصل وفرص استثمارية كبيرة في قطاعي البنية التحتية والإسكان والتأكيد أن الإمارة لا تبحث فقط عن موردين أو منفذين وإنما عن شركاء قادرين على المساهمة في مسيرة النمو العمراني ورفع كفاءة البنية التحتية.

وقال إن الرسالة الأساسية لمشاركة أبوظبي في المعرض تتمثل في أنها لا تبحث فقط عن حلول للمشاريع الحالية بل تبحث عن شراكات وتقنيات وخبرات تساعدها على بناء بنية تحتية أكثر كفاءة وذكاء واستدامة للمستقبل.

من جانبه أشاد هيثم حيدر الرئيس التنفيذي لشركة ليد LEAD للتطوير بالنتائج الإيجابية التي حققتها مشاركة الشركة ضمن جناح إمارة أبوظبي في معرض إكسبو ريال 2026 بمدينة ميونخ، مؤكداً أن المشاركة شكلت منصة مهمة لتعزيز حضور الشركة على المستوى الدولي والتعريف بمشاريعها ورؤيتها في مجال التطوير العقاري المستدام.

وقال إن المشاركة أتاحت للشركة فرصة مهمة للقاء نخبة من المستثمرين والمطورين والمؤسسات المتخصصة وفتح قنوات تواصل مباشرة مع شركاء محتملين من الأسواق الألمانية والأوروبية إلى جانب بحث فرص جديدة للتعاون والاستثمار في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية والتقنيات الحديثة المرتبطة بالمدن المستدامة

وأضاف حيدر أن الحضور ضمن جناح أبوظبي عكس قوة البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها الإمارة وما توفره من فرص واعدة في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها الشركة خلال المعرض أسهمت في بناء علاقات وشراكات جديدة وبلورة فرص تعاون من شأنها دعم خططها التوسعية وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ليد LEAD للتطوير أن المشاركة في إكسبو ريال عكست كذلك أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة في أبوظبي وقدرة الإمارة على تقديم منظومة متكاملة من الفرص والمشاريع والحلول الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال العالمي بما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري والتطوير المستدام.

وشكلت مشاركة أبوظبي في إكسبو ريال 2026 منصة متكاملة للتعريف بمقومات الإمارة الاقتصادية والاستثمارية وما توفره من بيئة داعمة للأعمال والاستثمار إلى جانب استعراض المشاريع والمبادرات النوعية التي تعكس رؤيتها المستقبلية في مجالات البنية التحتية والإسكان والتطوير العمراني.

كما أسهمت المشاركة في تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال والاستثمار العالمي وفتح مجالات جديدة للتعاون مع المؤسسات والشركات الأوروبية والدولية بما يدعم استقطاب الاستثمارات والخبرات والتقنيات ويعزز تبادل المعرفة وبناء شراكات طويلة الأمد.

وتؤكد النتائج التي خرجت بها مشاركة أبوظبي في المعرض التزام الإمارة بمواصلة تطوير منظومة بنيتها التحتية وفق أعلى المعايير العالمية والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحلول المستدامة بما يدعم تنافسيتها ويعزز جودة الحياة ويواكب احتياجات النمو السكاني والاقتصادي والعمراني وصولاً إلى بناء مدن ومجتمعات أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة