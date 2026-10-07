"أبوظبي للغة العربية" يكرم المشاركين في "فن كتابة وإدارة الحوار"

أبوظبي في 7 أكتوبر/ وام / كرم مركز أبوظبي للغة العربية المشاركين في النسخة الثانية من برنامج "فن كتابة وإدارة الحوار"، الذي نظمه بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب ومجلس شباب دائرة الثقافة والسياحة.

وتوج سعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية 31 منتسباً من المشاركين في النسخة الثانية من البرنامج الذي تشرف عليه الدكتورة بروين حبيب، أدبية وخبيرة إعلامية، والكاتب والإعلامي غيث الحوسني، والإعلامي والمحاور عامر بن جسّاس.

وقال سعادة سعيد حمدان الطنيجي إننا ندرك أهمية الحوار باعتباره الفن الذي تتشكل من خلاله قدرات الشباب، وتُبنى عبره جسور التواصل الإنساني والثقافي، وقد حرصنا من خلال هذا البرنامج على اتاحة الفرصة أمام الشباب الإماراتي الموهوب ليحقّقوا طموحاتهم، ويثبتوا جدارتهم، من خلال توفير كلّ ما يلزم ليكونوا قادرين على التفاعل مع هذا المجال، والتأثير فيه.

ويهدف البرنامج إلى تطوير قدرات المشاركين في كتابة الحوارات، وإدارة المناقشات البناءة، وإكسابهم مهارات إجراء الحوارات المثمرة.

ويعنى البرنامج بتنمية قدرات الفئات الشابة من عمر 18 إلى 35 عاماً، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتصميم الجلسات الحوارية وإدارتها بأسلوب احترافي يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويركز على تزويدهم بمهارات كتابة المحتوى الحواري، وصياغة الأسئلة، وإنجاز الرسائل الأساسية، ويمنحهم قدرة عالية على إدارة دفة الحوار والتفاعل بكفاءة عالية مع الجمهور.