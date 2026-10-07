سعود بن صقر يستقبل سفير ألمانيا وقنصلها العام

رأس الخيمة في 7 أكتوبر / وام / استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سعادة الدكتور توبياس تونكل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة الدكتور ينس كريستسان أولريش غيدتكي، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي والإمارات الشمالية، اللذين قدّما للسلام على سموه بمناسبة تسلّمهما مهام عملهما.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادتي السفير والقنصل العام، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في أداء مهامهما، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك على مختلف الصعد.

من جانبهما، أعرب سعادة الدكتور توبياس تونكل وسعادة الدكتور ينس كريستسان أولريش غيدتكي عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وأكدا حرصهما على مواصلة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.