رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء إثيوبيا بمناسبة إعادة تعيينه

أبوظبي في 7 أكتوبر / وام / بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى دولة الدكتور آبي أحمد علي بمناسبة إعادة تعيينه رئيساً للوزراء في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة الدكتور آبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.