تعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية و"مركز الإمارات للعلوم الرياضية"

أبوظبي في 7 أكتوبر / وام / وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مذكرة تعاون مشترك مع مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، تحت مظلة وإشراف وزارة الرياضة، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الرياضة والدبلوماسية والعلوم الرياضية والطب الرياضي.

شهد مراسم التوقيع سعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، رئيس مجلس إدارة مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، فيما وقعها كل من سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتور زياد أمير صالح، عضو مجلس إدارة المركز، المدير التنفيذي.

وأكد سعادة غانم مبارك الهاجري أن المذكرة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع الأكاديمية، عبر تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تأهيل الرياضيين والمدربين ورؤساء الوفود للتمثيل الاحترافي لدولة الإمارات في المحافل الدولية.

وقال سعادته: الرياضة ليست مجرد نشاط تنافسي، بل أداة استراتيجية لتعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات ومكانتها ودعم الجهود الدبلوماسية، ومن هذا المنطلق، ندعم في الوزارة والمركز كافة الجهود لتطوير المهارات الإعلامية لممثلي الدولة في كبرى المحافل الرياضية، إلى جانب تعزيز الوعي لديهم بالثقافات المختلفة، لاكتساب الخبرة اللازمة للتعامل إقليمياً ودولياً بكفاءة واحترافية، بما يسهم في إبراز صورة الدولة بأفضل شكل ممكن وتعزيز سمعتها الطيبة على الساحة الرياضية العالمية.

من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري: تتيح الرياضة فرصاً مهمة للحوار والتواصل بين الشعوب، ويؤدي ممثلو دولة الإمارات في المحافل الرياضية الدولية دوراً يتجاوز المنافسة، من خلال التعبير عن قيم الدولة وثقافتها، ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى توظيف خبرات الأكاديمية في التدريب الدبلوماسي لتنمية مهارات التواصل والحوار لدى الكوادر والوفود الرياضية، وتعزيز فهمهم للسياقات الدولية والتنوع الثقافي، بما يدعم قدرتهم على بناء علاقات مثمرة وتمثيل دولة الإمارات بكفاءة ووعي.

وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار للتعاون المشترك في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتطوير الكوادر الوطنية والوفود الرياضية، ودعم المبادرات والمشاريع التي تعزز حضور الرياضة كأداة للتواصل الدولي وبناء الجسور بين الشعوب.

كما سيعمل الجانبان على تنظيم فعاليات وورش عمل تخصصية، وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في توظيف الرياضة كوسيلة لتعزيز التفاهم بين الثقافات، إلى جانب دعم الابتكار والتميز في مجالات العلوم الرياضية والطب الرياضي.