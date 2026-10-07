"دبي كوميرسيتي" و"جلوبال كومرس فاونديشن" توقعان مذكرة تفاهم لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التجارة الرقمية

أبوظبي في 7 أكتوبر / وام / وقعت "دبي كوميرسيتي" مذكرة تفاهم مع مؤسسة "جلوبال كومرس فاونديشن" بهدف دفع عجلة الابتكار في قطاع التجارة الرقمية، واستكشاف تطبيقات "الذكاء الاصطناعي الوكيلي" (Agentic AI)، وذلك على هامش فعاليات "قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي – أبوظبي 2026".

ويركز التعاون المشترك على تطوير التجارة العابرة للحدود والتقنيات الناشئة، وأتمتة العمليات التجارية بصورة أكثر استقلالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الشركات وقدرتها على الوصول إلى أسواق دولية جديدة، وينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والاقتصاد الرقمي.

وأكدت آمنة لوتاه، مدير عام وعضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي، أن توظيف "الذكاء الاصطناعي الوكيلي" يمثل تحولاً نوعياً لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من التقنيات المتقدمة في رفع الإنتاجية، وتحويل هذه الإمكانات إلى تطبيقات عملية تدعم الابتكار والتوسع.

وأوضح ماركوس سيزار بويريدون، رئيس "جلوبال كومرس فاونديشن"، أن هذه الشراكة ستعمل على ربط منظومات التجارة العالمية بدبي، معلناً عن استضافة الإمارة للنهائي العالمي لدوري "تيتريكس" للذكاء الاصطناعي الوكيل عام 2027 خلال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"، لجمع المواهب والحلول المبتكرة من مختلف الأسواق.

ويشمل الاتفاق تنفيذ بحوث تطبيقية، وتنظيم برامج للتعليم التنفيذي ومسرعات الأعمال، فضلاً عن بناء جسور لتسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين أسواق دبي وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، بما يدعم الجيل المقبل من التجارة القائمة على الابتكار.