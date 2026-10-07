حميد وراشد بن عمار يطّلعان على أبرز مشاريع حكومة عجمان في «عالم الذكاء الاصطناعي أبوظبي 2026»

أبوظبي في 7 أكتوبر/ وام/ زار الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، قائد برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، جناح حكومة عجمان المشارك في معرض «عالم الذكاء الاصطناعي أبوظبي 2026»، المقام في مركز أدنيك أبوظبي.

وتأتي مشاركة حكومة عجمان في المعرض بتنظيم من دائرة عجمان الرقمية، من خلال جناح موحد يضم خمس جهات حكومية، هي دائرة عجمان الرقمية، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة المالية، ودائرة البلدية والتخطيط، وهيئة المناطق الحرة في عجمان، بما يعكس تكامل الجهود الحكومية في توظيف التقنيات المتقدمة وتطوير منظومة الخدمات الحكومية في الإمارة.

واطّلع الشيخ حميد بن عمار والشيخ راشد بن عمار خلال الزيارة على مجموعة من أبرز المشاريع والحلول التي تستعرضها الجهات الحكومية المشاركة ضمن الجناح، والتي تعكس توجه حكومة عجمان نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد لتطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة العمليات، وتقديم تجارب أكثر سهولة واستباقية للمتعاملين.

وشمل برنامج الزيارة الاستماع إلى شرح حول منظومة «الخدمات بلا واجهة» التي تقودها دائرة عجمان الرقمية، وتعتمد على مساعدين أذكياء لإنجاز الإجراءات نيابة عن المتعامل، دون الحاجة إلى التنقل بين المنصات أو البحث عن الخطوات المطلوبة، بما يمثل تحولاً في نموذج تقديم الخدمات الحكومية من الاستجابة للطلب إلى استباق احتياجات المتعامل.

كما شملت المشاريع والحلول التي جرى الاطلاع عليها خدمة تجديد العقد التجاري التي تستعرضها دائرة البلدية والتخطيط، وخدمة تجديد الرخص التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية، إلى جانب «المستشار المالي الذكي» لدائرة المالية، وحل «OneClick» الذكي لتأسيس الأعمال وإصدار الرخص الفورية الذي تستعرضه هيئة المناطق الحرة في عجمان.

وتأتي هذه المشاريع ضمن توجه حكومي متكامل لتوسيع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الحكومي، وتعزيز قدرة الجهات على تصميم خدمات أكثر ترابطاً وكفاءة، بما يدعم مستهدفات رؤية عجمان 2030 في بناء حكومة رقمية متكاملة وجاهزة للمستقبل.

وامتدت جولة الشيخ حميد بن عمار والشيخ راشد بن عمار إلى عدد من أجنحة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات التقنية الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض، حيث اطّلعا على أحدث التطبيقات والتجارب في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وتضمنت الجولة زيارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومنصة «تم» للخدمات الحكومية في أبوظبي، و«مبادلة»، و«إليفن لابز»، و«كيو موبيليتي»، و«أمازون ويب سيرفيسز (AWS)»، إلى جانب عدد من الأجنحة الأخرى، والاطلاع على ما تقدمه من حلول وتجارب وتطبيقات مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية والتنقل الذكي والبنية التحتية التقنية.

وأكدت الزيارة أهمية تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الرائدة محلياً وعالمياً، بما يسهم في استكشاف فرص جديدة لتوظيف التقنيات الناشئة في تطوير منظومة العمل الحكومي في عجمان، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ذات الأثر المباشر على كفاءة الخدمات وجودة تجربة المتعامل.

وتجسد مشاركة حكومة عجمان في «عالم الذكاء الاصطناعي أبوظبي 2026» نهجاً موحداً يجمع الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة، تتولى دائرة عجمان الرقمية تنظيمها، لاستعراض نماذج عملية لتوظيف الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير الخدمات، وتعزيز التكامل الحكومي، ودعم جاهزية الإمارة للمستقبل.