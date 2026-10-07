الأسبوع العالمي للغذاء يوفر منصة للبيع المباشر تجمع الزوار بالمنتجين

أبوظبي في 7 أكتوبر / وام / يقدم الأسبوع العالمي للغذاء 2026 منصة مخصصة للبيع المباشر للجمهور، تتيح للزوار شراء الأغذية والمشروبات والعسل والتمور والمنتجات الزراعية من العارضين المحليين والدوليين المشاركين، وتوفر هذه المبادرة فرصة لتذوق المنتجات، والتواصل مع منتجيها، واقتناء أصناف مميزة لا تتوافر بسهولة في منافذ البيع التقليدية.

ويجمع معرض أبوظبي للتمور أبرز منتجي التمور من مختلف أنحاء المنطقة، ويبرز المكانة الراسخة لهذه الثمرة في التراث الإماراتي، ويتيح المعرض للزوار تذوق تشكيلة واسعة من الأصناف، من بينها المجدول والخلاص والسكري، وتشمل المنتجات المتاحة للشراء التمور السائبة، وعلب التمور المخصصة للهدايا، والتمور المحشوة والمغطاة بالشوكولاتة، إلى جانب دبس التمر ومعجونه ومنتجات التمر القابلة للدهن.

ويعرض منتجو العسل العربي تشكيلة متنوعة من المنتجات للبيع، تشمل عسل السدر والسمر، وعسل الزهور البرية، والعسل الخام في أقراصه الشمعية، وحبوب لقاح النحل، ومجموعات الهدايا التي تضم منتجات العسل، وتتيح محطة تذوق العسل ضمن منتدى أبوظبي للعسل للزوار تجربة أصناف متنوعة من إنتاج دولة الإمارات ودول أخرى، والتعرف إلى تأثير منطقة المنشأ والمصدر الزهري والموسم في الخصائص المميزة لكل صنف، وسيتيح بعض العارضين أيضاً للزوار شراء المنتجات مباشرة من النحالين.

وتعرض الشركات الصغيرة والمتوسطة منتجاتها وتبيعها مباشرة للزوار، بما يتيح لهم التواصل مع مؤسسيها والتعرف على علامات تجارية ناشئة طُوّرت في دولة الإمارات، وتشمل المنتجات الصلصات والتوابل المحضّرة بطرق حرفية، والقهوة المختصة، والوجبات الخفيفة الصحية، والمخبوزات، والمتبلات الفاخرة، والمشروبات.

ويقدم سوق المزارعين منتجات زراعية طازجة ومنتجات محلية الصنع مباشرة من المزارعين والمنتجين في دولة الإمارات، فيما يستعرض قطاع المشروبات علامات تجارية ونكهات جديدة وتوجهات السوق، وتسهم الأجنحة الدولية، ومن بينها الجناح المخصص لجمهورية الهند، ضيف الشرف لدورة هذا العام، في توسيع نطاق المنتجات المعروضة، ويدعم الشراء المباشر من العارضين نمو المنتجين المحليين والمشاريع الصغيرة، ضمن الهدف الأشمل المتمثل في بناء قطاع غذائي مرن ومستدام.

ويتاح لزوار الأسبوع العالمي للغذاء 2026 استكشاف عروض دولية متنوعة يقدمها عارضون ووفود تجارية من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما يعود "عرض الذواقة العالمي" ببرنامج من عروض الطهي الحية يقدمها طهاة محليون ودوليون بارزون.

ويوفر الأسبوع العالمي للغذاء 2026 لزواره فرصة مميزة لاكتشاف منتجات جديدة، وتذوق نكهات من مختلف أنحاء العالم، والتواصل المباشر مع المنتجين، والاستمتاع بتجارب طهي تفاعلية، ويجمع الحدث العارضين المحليين والدوليين والطهاة والمبتكرين في القطاع تحت سقف واحد، ليقدم تجربة تحتفي بالغذاء والزراعة والثقافة، وتدعم الأعمال المحلية وتستعرض أحدث تطورات قطاع الغذاء العالمي.

ويمكن للزوار التسجيل والاطلاع على مزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني للأسبوع العالمي للغذاء.