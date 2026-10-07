حمد الشرقي يستقبل الوفود المشاركة في منتدى أسواق الطاقة ويؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي واستشراف مستقبل قطاع الطاقة

الفجيرة في 7 أكتوبر/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، الوفود المشاركة في أعمال الدورة الثالثة عشرة من منتدى أسواق الطاقة، والذي تستضيفه إمارة الفجيرة يومي 6 و7 من أكتوبر الحالي.

ورحّب سموه بضيوف المنتدى والوفود المشاركة، متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم، وأن تسهم جلسات المنتدى الحوارية في الوصول إلى مخرجات ونتائج تدعم صناع القرار في قطاع الطاقة، وتعزز تبادل الخبرات بين نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات النفط والطاقة والصناعة والنقل البحري.

وأكد سموه أهمية هذه الفعاليات في تعزيز التعاون الدولي واستشراف الفرص المستقبلية، مما يدعم حضور دولة الإمارات ومكانتها في أسواق الطاقة العالمية.

وأشار سموه إلى حرص القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على ترسيخ اقتصاد آمن ومستدام، وتطوير الاستراتيجيات الداعمة للتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز موقع دولة الإمارات مركزاً إستراتيجياً في منظومة الطاقة العالمية.

وتطرق سموه إلى التحديات الراهنة التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة وانعكاساتها على أمن إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد وحركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، مؤكداً أهمية تعزيز مرونة منظومة الطاقة العالمية، وتكامل الجهود الدولية لضمان استمرارية تدفق الإمدادات وتعزيز أمن الطاقة.

وأشار سموه إلى الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به إمارة الفجيرة في دعم حركة التجارة والطاقة العالمية، بفضل موقعها خارج مضيق هرمز وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة لقطاع الطاقة والصناعات النفطية، مما يعزز قدرتها على الإسهام في مواجهة التحديات الراهنة ودعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.

من جانبهم، أعرب ضيوف المنتدى عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، مثمنين حفاوة الاستقبال والدعم الذي تقدمه إمارة الفجيرة للمشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف العالمية في مجالات الصناعات النفطية والطاقة.

حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، والكابتن موسى مراد مدير عام هيئة موانئ الفجيرة.