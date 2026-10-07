برعاية حاكم الفجيرة.. محمد الشرقي يشهد ختام أعمال منتدى أسواق الطاقة ويؤكد دوره في دعم ريادة الفجيرة في أسواق الطاقة العالمية

الفجيرة في 7 أكتوبر / وام / أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في قطاع الطاقة والتجارة البحرية، ودورها المحوري وموقعها الإستراتيجي في تعزيز أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد العالمية.

جاء ذلك خلال حضور سموه، ختام أعمال المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، واستضافته إمارة الفجيرة يومي 6 و7 أكتوبر 2026 في فندق دبل تري باي هيلتون بالإمارة، بمشاركة رئيسية من هيئة موانئ الفجيرة في تنظيم ودعم المنتدى.

حضر أعمال المنتدى، الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في تطوير قطاع الطاقة والارتقاء بمُمكناته اللوجستية، إسهاما في تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية وفق الممارسات العالمية.

وجمع المنتدى في دورته هذا العام، نخبة من قادة الطاقة الإقليميين والعالميين، وقادة إقليميين ودوليين في القطاع، وتتمحور نسخة هذا العام حول موضوع "تعزيز المرونة وإتاحة الفرص"، وتناقش كيف يمكن لأسواق الطاقة والبنية التحتية التكيف في مشهد عالمي يشهد حالة تجزؤ واضطراب متزايدين.

واستضاف برنامج المنتدى 34 جلسة على مدى يومين، سعيا للإجابة على السؤال المركزي "كيف يمكن لقطاع الطاقة الوسيط في منطقة شرق السويس، بالشراكة مع الفجيرة، الاستفادة من الفرص الناجمة عن التحول العالمي من نموذج الكفاءة القائمة على التوريد الفوري إلى نموذج المرونة التحوطية لأي طارئ؟"، كما تناول النقاش مضيق هرمز، وتحولات تدفق النفط والغاز العالمي، والتوقعات الاقتصادية لمنطقة الخليج لعام 2027، وأمن الطاقة، ومرونة ممرات التجارة والمخزونات.

وسلط منتدى "أسواق الطاقة 2026" (EMFWEEK26) الضوء على كيفية تحويل المرونة إلى فرص ملموسة، وتنافسية مستدامة، واستثمارات واعدة، في ضوء موقع الفجيرة الاستراتيجي خارج مضيق هرمز ووقوعها على مفترق طرق تدفقات الطاقة العالمية، بالإضافة إلى البنية التحتية، والاستراتيجيات التجارية، والشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة وبناء سلاسل توريد أكثر مرونة.

حضر اليوم الختامي للمنتدى سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وأحمد بن ثالث، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتجارة العالمية، وأنغ وي كيونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة الموانئ والملاحة البحرية في سنغافورة، وغاي موينس، الرئيس التنفيذي لـ VTTI، ودايفيد بيرد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصفاة دانجوتي، وعدد من القيادات والمسؤولين.