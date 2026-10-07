"إقامة دبي" تحقق نسبة توطين 100% في الوظائف القيادية والإشرافية والحرجة

دبي في 7 أكتوبر / وام / حققت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي "إقامة دبي" نسبة توطين بلغت 100% في الوظائف القيادية والإشرافية والحرجة، فيما بلغت النسبة الإجمالية 97.01% (و99% عند استثناء الفئات العمالية).

وسجلت الإدارة صفر بالمئة في الدوران الوظيفي للكفاءات الحرجة بين عامي 2019 و2025، محققة نسبة 96% في جاهزية المرشحين ضمن خطط التعاقب الوظيفي، في إطار منظومتها المتكاملة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها.

وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام "إقامة دبي"، أن الاستثمار في قدرات أبناء الإمارات مسؤولية وطنية، مشيراً إلى أن النجاح الحقيقي لا يُقاس بأعداد المستقطبين فقط، بل بالقدرة على تنمية المواهب وإعدادها للأدوار القيادية لضمان استمرارية الخبرات وجاهزية المؤسسة.

من جانبه، أوضح اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية، أن هذه المؤشرات تعكس نضج منظومة التوطين في الإدارة، والتي تهدف إلى بناء قاعدة مستدامة من الكفاءات المؤهلة عبر تخطيط الاحتياجات المستقبلية واكتشاف المواهب مبكراً.

ويعكس "نموذج الريادة للتوطين" في الإدارة هذا النهج الاستراتيجي، مع إيلاء أهمية كبرى لتمكين المرأة الإماراتية وتأهيل الشباب، ضمن بيئة عمل تعزز التنوع، والاحترافية، وجودة الحياة والصحة النفسية. وتوجت هذه الجهود المستدامة بتقدير محلي وخليجي، شمل حصد جائزة أفضل مبادرة في مجال التوطين خليجياً لعامي 2018 و2021، وفوز النموذج بفئة "تعزيز الهوية الوطنية" في جائزة أفكار الإمارات 2023.