"لود أوتونومس" تستعد لتنفيذ أول رحلة مدنية لطائرة شحن مسيرة بين دولتين انطلاقا من الإمارات في 2027

أبوظبي في 7 أكتوبر / وام / أعلن راشد مطر المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة "لود أوتونومس"، اعتزام الشركة تنفيذ أول رحلة اختبار لطائرة مسيرة ذاتية الحركة في عملية مدنية بين دولتين على مستوى العالم، وذلك خلال مرحلة الاختبارات التجريبية لطائرة "هيلي" في عام 2027، حيث ستنطلق الرحلة من دولة الإمارات إلى دولة مجاورة.

وأوضح المناعي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركة الشركة في فعاليات "إنفستوبيا بريدج 2026"، أن الرحلة المرتقبة ستنفذ بالتعاون مع شركات خدمات لوجستية محلية وعالمية، تمهيدا لبدء تسليم الطائرات للعملاء داخل الدولة وخارجها.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة تواصل حاليا اختبارات الطيران لطائرة "هيلي" في منطقة العين، وتستعد لتقديم الطلب النهائي لاعتماد الطائرة للجهات المعنية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الشركة تعمل حاليا على التصنيع الأولي تمهيدا لمرحلة الاختبارات التجريبية في 2027.

وكشف المناعي عن تلقي الشركة أكثر من 330 طلبا لطائرات "هيلي" من شركات محلية وعالمية، حيث تتجاوز حصة الطلبات الخارجية 70% منها، مؤكدا أن هذا الإقبال يعكس الثقة العالمية في دولة الإمارات ومنظومة التصنيع المتقدمة التي يجري تطويرها.

وذكر أن فريق عمل الشركة يضم أكثر من 100 موظف، يشكل خريجو الجامعات الإماراتية 30% منهم، حيث يسهمون بصورة فعلية وفاعلة في كافة مراحل تطوير الطائرة.

وأعرب المناعي، في ختام تصريحاته، عن فخره بالمشاركة في "إنفستوبيا بريدج" وتكريم "لود أوتونومس" ضمن قائمة تضم 100 شركة من شركات المستقبل، مؤكدا أن هذا التكريم يشكل حافزا استراتيجيا لمواصلة تطوير طائرات دون طيار تخدم المجال الجوي وتسهم في إحداث نقلة نوعية وتغيير مفهوم الشحن الجوي عالميا.