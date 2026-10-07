حضور لافت للمرأة الإماراتية في معرض أبوظبي للتمور لدعم استدامة القطاع ونموه الاقتصادي

أبوظبي في 7 أكتوبر / وام / تسجل المرأة الإماراتية حضورا بارزا في الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي للتمور 2026، مبرزة دورها المحوري في تطوير قطاع النخيل والتمور من خلال إسهاماتها الفاعلة في مجالات الزراعة، والإنتاج، والتصنيع، وريادة الأعمال، عبر تقديم منتجات متنوعة تجمع بين الموروث الإماراتي الأصيل والأفكار الحديثة، بما يسهم في دعم المشاريع المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي للقطاع.

وتحافظ المرأة الإماراتية على المعارف والممارسات العريقة المرتبطة بالنخلة والتمور، بالتوازي مع اعتماد أساليب وتقنيات حديثة لتحسين جودة الإنتاج وكفاءة إدارة الموارد؛ ويشمل ذلك ترشيد استخدام المياه، ومكافحة الآفات، وتطوير آليات الحصاد والفرز، بما يضمن رفع جودة المنتج وزيادة قيمته السوقية.

ويبرز دور رائدات الأعمال الإماراتيات وصاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المعرض عبر تطوير ابتكارات غذائية متنوعة تعتمد على التمور، مثل المخبوزات، والحلويات، والدبس، والمحليات، وصولاً إلى التميز في مجالات التعبئة والتغليف والتسويق، كما تشارك مجموعة من "الأسر المنتجة" لتقديم سلع متفردة تعكس تطور المشاريع المنزلية وقدرتها على إنتاج سلع تلبي متطلبات العصر وتحافظ على الهوية المحلية.

وأكدت عائشة المهيري، نائب مدير الصناعات التراثية والحرفية في الاتحاد النسائي العام، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مشاركة الاتحاد في المعرض، والتي تأتي بالشراكة مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، تضم نخبة من الأسر المنتجة التي تستعرض منتجات مبتكرة من التمور ومكوناتها.

وأوضحت المهيري أن الاتحاد يعمل على دعم النساء منذ المراحل التأسيسية الأولى لمشاريعهن لتوفير مصدر دخل إضافي لأسرهن، عبر تأهيلهن بالمحاضرات وورش العمل، وإرشادهن إلى أفضل المصانع والجهات المتخصصة في التغليف والخدمات المساندة التي تضمن تطوير منتجاتهن بأعلى المعايير.

وأضافت أن الاتحاد يوفر لهذه الأسر فرصا تسويقية رائدة من خلال التطبيق الإلكتروني للاتحاد النسائي العام، والمشاركة المستمرة في المعارض والفعاليات المحلية والدولية، مما يسهم في التعريف بمنتجاتهن وتوسيع شريحة عملائهن.

وأشارت إلى أن المشاركة في المعرض تبرز قدرة المرأة الإماراتية على توظيف المكونات المحلية، كالتمور والدهن الإماراتي والبهارات، لابتكار منتجات تنافسية غير مسبوقة في الأسواق.

ويشكل معرض أبوظبي للتمور منصة استراتيجية لرائدات الأعمال وصاحبات المشاريع الإماراتية للتواصل المباشر مع المنتجين، والمشترين، والموزعين، والخبراء، للاطلاع على أحدث اتجاهات السوق، واستكشاف فرص جديدة لتطوير أعمالهن والوصول بمنتجاتهن إلى أسواق إقليمية وعالمية أوسع.