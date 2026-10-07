80 طالباً يتنافسون في المرحلة الثانية من بطولة حمدة بنت تريم للشطرنج

الشارقة في 7 أكتوبر / وام / تنطلق غداً منافسات المرحلة الثانية من النسخة الثانية لبطولة «حمدة بنت تريم لشطرنج المدارس العربية» التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت رعاية الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج بمشاركة 80 طالباً وطالبة تأهلوا من المرحلة الأولى التي شهدت مشاركة قياسية بلغت 13,572 طالباً وطالبة يمثلون 7,546 مدرسة من 217 مدينة في 22 دولة عربية.

وتقام منافسات المرحلة الثانية «أونلاين» عبر منصة «lichess.org» حيث يتنافس المتأهلون الثمانون لحسم بطاقات التأهل إلى النهائيات بواقع لاعب واحد عن كل فئة من الفئات الثماني.

وتضم البطولة فئات تحت 7 سنوات وتحت 9 سنوات وتحت 11 سنة وتحت 17 سنة للطلاب والطالبات حيث تأهل عشرة طلاب وطالبات من كل فئة إلى المرحلة الثانية بعد ختام منافسات المرحلة الأولى.

وتشهد المرحلة الثانية منافسات قوية بين أفضل المتأهلين من المرحلة الأولى، بحثاً عن الوصول إلى النهائيات الحضورية التي تستضيفها إمارة الشارقة يومي 2 و3 نوفمبر المقبل بمشاركة ثمانية متأهلين يمثل كل منهم فئة من فئات البطولة.

وقال تريم مطر تريم رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس اللجنة المنظمة للبطولة إن المرحلة الثانية محطة مهمة في مشوار البطولة بعدما نجح 80 طالباً وطالبة في الوصول إليها عقب منافسات قوية في المرحلة الأولى ونترقب منافسة جديدة تحمل المزيد من التحدي والإثارة في ظل تقارب مستويات المتأهلين ورغبة كل لاعب ولاعبة في حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات.

وأعرب عن سعادته بهذا الحضور الكبير من الطلبة والطالبات، مشيراً إلى أن من البطولة هو منح المواهب الشطرنجية في المدارس فرصة حقيقية لإظهار قدراتها والتنافس على مستوى عربي وصولاً إلى اكتشاف أسماء جديدة يمكن أن يكون لها مستقبل مشرق في اللعبة.

وتأتي البطولة في إطار جهود نادي الشارقة الثقافي للشطرنج لنشر ثقافة اللعبة بين طلبة المدارس واكتشاف المواهب الشطرنجية الجديدة في الإمارات والوطن العربي وتوسيع قاعدة المشاركين من المدارس والمدن العربية بما يسهم في بناء قاعدة جديدة من اللاعبين واللاعبات القادرين على مواصلة مسيرة اللعبة مستقبلاً.