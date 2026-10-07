حاكم الفجيرة يستقبل وزير الطاقة والبنية التحتية

الفجيرة في 7 أكتوبر/ وام/ أشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بما تشهده قطاعات الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات من تطور متواصل، وما تتضمنه من مشاريع ومبادرات نوعية داعمة لمسيرة التنمية الشاملة، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير هذه القطاعات وتعزيز كفاءتها وتنافسيتها، بما يواكب مستهدفات الدولة المستقبلية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر الرميلة، معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، بحضور عدد من المسؤولين.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بقطاعي الطاقة والبنية التحتية، واستعراض مستجدات العمل والمشاريع والمبادرات القائمة، إلى جانب أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة منظومة الطاقة، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني.

وأكد سموه أهمية مواصلة العمل على تعزيز دور الفجيرة في دعم القطاعات الاستراتيجية، وترسيخ مكانتها مركزاً حيوياً في منظومة الطاقة والبنية التحتية، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويدعم مستهدفات دولة الإمارات التنموية.

من جانبه، أعرب معالي سهيل بن محمد المزروعي عن بالغ تقديره لدعم صاحب السمو حاكم الفجيرة، وحرصه على متابعة الخطط والمشاريع التنموية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة ودعم مسيرتها التنموية.

حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.