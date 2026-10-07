مبادرة "الحياة الصحية" في أبوظبي تكرم شركات رائدة لتعزيزها الخيارات الغذائية السليمة

أبوظبي في 7 أكتوبر / وام / كرمت "الحياة الصحية"، وهي مبادرة بقيادة حكومية في أبوظبي تهدف إلى تمكين الأفراد من التمتع بحياة أطول وأكثر صحة ورفاهية، عددا من الشركات الرائدة في قطاعات الأغذية والتجزئة والتوصيل الرقمي، تقديرا لجهودها الملموسة في تيسير الوصول إلى الخيارات الصحية وترسيخها في الحياة اليومية، بما يدعم مفهوم الصحة الوقائية في الإمارة.

شمل التكريم "مجموعة مزارع العين" لالتزامها التدريجي بخفض السكريات المضافة بنسبة تتراوح بين 10% و20% في مجموعة مختارة من منتجاتها، و"كارفور" لكونها من أوائل سلاسل السوبر ماركت التي طبقت "معايير العرض المسؤول للأغذية والمشروبات" عبر إبعاد المنتجات عالية الدهون والسكريات عن المواقع الإستراتيجية، إضافة إلى "طلبات" لدورها في تعزيز ظهور الخيارات الصحية واقتراح بدائل سليمة للمستهلكين عبر منصتها الرقمية.

وتجسد هذه المبادرات أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإعادة تشكيل البيئات الشرائية والمنصات الرقمية، بما يسهل على الأفراد اتخاذ قرارات غذائية أكثر صحة.

وأكد سعادة الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي لـ"الحياة الصحية"، أن الشركات تلعب دورا محوريا في تشكيل الخيارات اليومية للأفراد، مما يجعلها شريكا أساسيا في بناء مجتمع أكثر صحة في أبوظبي، مشيرا إلى أن التغيير المستدام يتحقق عبر التعاون وتوسيع نطاق التجارب الناجحة.

وأعرب الرؤساء التنفيذيون للجهات المكرمة عن التزامهم بمواصلة دعم تطلعات أبوظبي، مؤكدين حرصهم على توفير بيئات تسوق مسؤولة، وتطوير منتجات وتجارب رقمية تلبي احتياجات المستهلكين، وتوازن بين نمو الأعمال والأثر المجتمعي الإيجابي.

وفي هذا السياق، أكد حسن صافي، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة مزارع العين"، التزام الشركة بمسؤوليتها في مواصلة تطوير المنتجات، قائلا: نتخذ خطوات عملية لتسهيل الخيارات الصحية، مع الحفاظ على المذاق والجودة والثقة التي يتوقعها المستهلكون منا.

وأشار دريس دي هوخه، العضو المنتدب لـ"كارفور" في الإمارات لدى شركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، إلى أن البيئات المحيطة تؤثر في الخيارات اليومية للأفراد، مضيفا: يعكس تطبيق كارفور لمعايير العرض المسؤول للأغذية والمشروبات في أبوظبي إيماننا بإمكانية الجمع بين البيع المسؤول وتجربة العملاء المتميزة والأثر المجتمعي الإيجابي.

وبين تون خايلسز، الرئيس التنفيذي لـ"طلبات"، حرص الشركة على الإسهام في تحويل رؤية أبوظبي لبناء مجتمع أكثر صحة إلى خطوات عملية، موضحا: عملنا من خلال تعاوننا الوثيق مع مبادرة "الحياة الصحية" على تطوير تجربة "طلبات مارت" لتيسير الوصول إلى الخيارات الصحية ومساعدة الأفراد على اتخاذ خيارات تلائم احتياجاتهم اليومية.