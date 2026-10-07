جامعة الشارقة تستعد لإطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للمواد المتقدمة 2026

الشارقة في 7 أكتوبر / وام / تنظم جامعة الشارقة يومي 13 و 14 من أكتوبر الجاري أعمال مؤتمر الشارقة الدولي للمواد المتقدمة 2026 بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين والمتخصصين من الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية من داخل دولة الإمارات وخارجها يقدمون أكثر من 100 بحث علمي ضمن عدد من الجلسات البحثية والنقاشية.

ويهدف المؤتمر الذي يشكل منصة علمية متخصصة تجمع بين البحث الأساسي والتطبيقات التكنولوجية الحديثة إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات العلمية ودعم بناء شراكات بحثية محلية ودولية وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات القطاعات الصناعية والتكنولوجية وتشجيع تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في مجالات الطاقة والمياه والصحة والتكنولوجيا إلى جانب استكشاف الفرص التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة لتسريع اكتشاف المواد وفهم خصائصها وتطوير تطبيقاتها.

ويتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر سلسلة من المحاضرات والجلسات العلمية المتخصصة وعروضاً بحثية شفوية وملصقات جدارية علمية وورش عمل ومعرض مصاحب حيث سيتم عرض أحدث النتائج البحثية ومناقشتها وتعزيز التواصل العلمي بين الباحثين والخبراء وممثلي المؤسسات الصناعية.

ويركز مؤتمر هذا العام على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتي تلعب دوراً مهماً في علوم وهندسة المواد حيث أسهمت هذه التقنيات في تعزيز قدرة الباحثين على تحليل كميات ضخمة من البيانات الناتجة عن تقنيات توصيف المواد والكشف عن الأنماط المعقدة التي قد يصعب التعرف عليها بالطرق التقليدية إلى جانب دعم التنبؤ بالخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد قبل تصنيعها واختبارها عمليًا.

وتشمل أبرز المحاور العلمية للمؤتمر المواد المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، وتقنيات الجيل الجديد من حصاد الطاقة الشمسية والمواد والتقنيات المستخدمة في أجهزة الاستشعار والتطبيقات الذكية والمواد النانوية وهندستها وتطبيقاتها في القطاعات العلمية والصناعية المختلفة والمواد الحيوية وتطبيقاتها الطبية والصحية، والمواد والتقنيات الحديثة المستخدمة في معالجة المياه وتنقيتها وتحليتها والنمذجة والمحاكاة والتصميم الحاسوبي للمواد والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في اكتشاف المواد وتحليلها وتصنيفها والتنبؤ بخصائصها وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات وصور توصيف المواد المتقدمة وتحليل خصائصها الفيزيائية والكيميائية.

وسيتم خلال الجلسات العلمية المصاحبة للمؤتمر مناقشة اسهامات الذكاء الاصطناعي في تعميق فهم نتائج تقنيات توصيف المواد المتقدمة مثل التحليل الطيفي والمجهر الإلكتروني وحيود الأشعة السينية والتصوير عالي الدقة من خلال تحسين تحليل الصور والبيانات والتعرف الآلي على البنى والعيوب المجهرية وربط الخصائص التركيبية للمواد بأدائها الوظيفي ومن شأن ذلك أن يسهم في تسريع عمليات البحث والتطوير ورفع دقة تفسير النتائج التجريبية.

ويولي المؤتمر اهتماماً خاصاً بطلبة الدراسات العليا والباحثين الشباب من خلال إتاحة لهم فرصة التواصل المباشر مع العلماء الدوليين والاستفادة من خبراتهم العلمية ومناقشة أبحاثهم وبناء شبكات تعاون يمكن أن تتطور إلى مشروعات بحثية وشراكات دولية مستقبلية.