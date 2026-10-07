أبوظبي تطلق «إيه آي نيتف» لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 7 أكتوبر / وام / أطلقت حكومة أبوظبي برنامج «إيه آي نيتف» للتدريب على الذكاء الاصطناعي، الذي طُوّر بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، و«أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت".

ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات 20 ألف موظف حكومي بحلول نهاية العام، على أن يتم توسيع نطاقه ليشمل جميع أفراد المجتمع في مرحلة لاحقة، في خطوة نوعية تعزز مسيرة الدائرة نحو ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويتم تنفيذ البرنامج على مراحل، إذ بدأت بالفعل مرحلته التجريبية الأولى على الكوادر الحكومية، تمهيداً لإتاحته لأفراد المجتمع لتواصل بذلك مبادراتها الرائدة التي بدأتها سابقًا بتعميم تطبيق «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» على 35 ألف موظف في حكومة أبوظبي ضمن برنامج «الموظف الرائد»، الذي أُعلن عنه في يوليو 2026.

ويجسّد التكامل بين البرنامجين نهج حكومة أبوظبي في الجمع بين إتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وبناء المهارات اللازمة لاستخدامها بكفاءة ومسؤولية وعلى نطاق واسع، بما يدعم طموح الإمارة في أن تصبح أول حكومة في العالم قائمة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.

وأعلنت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي عن البرنامج اليوم خلال فعاليات معرض ومنصة «عالم الذكاء الاصطناعي – أبوظبي 2026»، إذ يدعم تنفيذ استراتيجية الإمارة للذكاء الاصطناعي، ويعكس أهمية تطوير القدرات والكوادر البشرية في مواكبة التطور التكنولوجي السريع.

ويوفّر البرنامج أيضا مسارات تعلّم تأسيسية لموظفي الحكومة وأفراد المجتمع، إلى جانب برنامج تنفيذي مخصص لقيادات الجهات الحكومية.

ويتيح المسار الحكومي للموظفين الاستفادة من أدوات عملية في مجال الذكاء الاصطناعي تشمل «تشات جي بي تي» و«كودكس» و«مايكروسوفت 365 كوبايلوت» على نطاق واسع.

كما سيسهم في تنمية المهارات اللازمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بثقة ومسؤولية في المهام اليومية، وستُطرح في مراحل لاحقة شهادات تخصصية مصممة وفقاً للمهام الوظيفية في مجالات تشمل البرمجة والبيانات.

وسيتمكن أفراد المجتمع من الالتحاق بمسار التعلّم المجتمعي عبر تطبيق «طموح»، وهو تطبيق التعلّم المدعوم بالذكاء الاصطناعي التابع للدائرة، من خلال تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية.

ويغطي المسار تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، تشمل إدارة الشؤون المالية الشخصية، وإدارة المشاريع الصغيرة، والبحث عن فرص العمل، والدراسة، وإنشاء المحتوى الرقمي بمسؤولية، ويُقدَّم عبر النسخة المجانية من «تشات جي بي تي».

وتتولى دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي تطوير المنهج التعليمي للبرنامج بالتعاون مع شركائها، إذ صُمّم برنامج «إيه آي نيتف» وفق نهج مفتوح لا يرتبط بتقنية محددة، بما يتيح توسيع نطاق الشراكات وإثراء المحتوى بمرور الوقت.

وقال سعادة وسام لوتاه، مدير عام الحكومة الرقمية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: "إن تحقيق قيمة مستدامة من الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على تبنّي التكنولوجيا فحسب، بل يرتكز أساساً على تمكين الأفراد بالمعرفة والمهارات والثقة اللازمة لاستخدامها بكفاءة ومسؤولية".

وأضاف: "انطلاقاً من هذه الرؤية، يضع برنامج «إيه آي نيتف» بناء القدرات البشرية في صميم مسيرة أبوظبي نحو مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي، من خلال تزويد موظفي الحكومة وأفراد المجتمع بمهارات عملية تمكّنهم من توظيف إمكاناته بمسؤولية في العمل والحياة اليومية".

وأوضح أنه ومن خلال تكامل جهود الحكومة وقطاع التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية، نؤسس لقاعدة مشتركة ومتكاملة تمكن المجتمع وتعزز الجاهزية للمستقبل وتوسّع نطاق الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي.

وقال فاروق الحمزاوي، رئيس قطاع المؤسسات في «أوبن إيه آي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن التحول إلى حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي يبدأ بأفراد يثقون بقدرتهم على استخدامه، ومع انتقال الذكاء الاصطناعي من الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ مهام معقدة، تتسع آفاق توظيفه في تطوير أساليب العمل، والارتقاء بالخدمات الحكومية، وتعزيز نمو الاقتصادات وقدرة الدول على الابتكار.

وقال عمرو كامل، المدير العام لمايكروسوفت في دولة الإمارات إن قيادة أبوظبي تدرك أن التحول إلى حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي يرتكز على تمكين الأفراد بقدر ما يعتمد على التكنولوجيا، وسيساعد برنامج «إيه آي نيتف»، الموظفين على اكتساب المهارات العملية والثقة اللازمتين لاستخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية في مهامهم اليومية، بما يسهم في توظيف أدوات متقدمة مثل «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» لاتخاذ قرارات أفضل، وتعزيز الإنتاجية، وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة.

وأكد البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والبروفيسور الجامعي أن البرنامج يعزز ترسيخ ثقافة التعلّم مدى الحياة في تمكين الأفراد من فهم فوائد التقنيات الجديدة والاستفادة منها بمسؤولية، ومن خلال برنامج «إيه آي نيتف»، يمكن للأفراد اكتساب المعرفة العملية والقدرة على اتخاذ قرارات مدروسة عند توظيف الذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرتهم على الاستفادة من إمكاناته في العمل وفي الحياة اليومية.

ونوه بأن تطوير هذه القدرات على نطاق واسع يشكل ركيزة أساسية في مسيرة أبوظبي نحو بناء حكومة ومجتمع يعتمدان على الذكاء الاصطناعي.