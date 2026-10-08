كوريا تسجل ثاني أكبر فائض تاريخي في الحساب الجاري

سيؤول في 8 أكتوبر /وام/ سجلت كوريا الجنوبية فائضاً في الحساب الجاري بلغ 46.1 مليار دولار في أغسطس، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، مدفوعاً بقوة الصادرات وانتعاش قطاع أشباه الموصلات عالمياً.

وأوضح بنك كوريا المركزي، اليوم، أن الفائض ارتفع بمقدار 4 مليارات دولار مقارنة بيوليو، وبنحو 36.2 مليار دولار على أساس سنوي، ليأتي في المرتبة الثانية بعد المستوى القياسي المسجل في يونيو والبالغ 49.73 مليار دولار.

وظل الفائض فوق 40 مليار دولار للشهر الثالث على التوالي، فيما بلغ إجماليه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 279.2 مليار دولار، أي نحو أربعة أضعاف مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح البنك أن فائض تجارة السلع بلغ 46.81 مليار دولار في أغسطس، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 82.1% على أساس سنوي إلى 104.8 مليار دولار، والواردات بنسبة 23.8% إلى 57.99 مليار دولار.