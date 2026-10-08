المكسيك تعتزم استثمار 64.9 مليار دولار لتطوير قطاع الطاقة

مكسيكو سيتي في 8 أكتوبر /وام/ أعلنت الحكومة المكسيكية، عن خطة استثمارية بنحو 64.9 مليار دولار حتى عام 2030، لتطوير قطاع الطاقة، تشمل توليد ونقل وتوزيع الكهرباء وإنشاء خطوط أنابيب الغاز، بهدف إضافة نحو 38 ألف ميغاواط إلى القدرة الإنتاجية للمنظومة الكهربائية الوطنية.

وأوضحت الرئيسة كلاوديا شينباوم، خلال مؤتمر صحفي ، أن هذا الاستثمار، الذي وصفته بـ"التاريخي"، سيخصص الجزء الأكبر منه، أي حوالي 44.1 مليار دولار، لمشاريع توليد الكهرباء، فيما ستوجه نحو 8.94 مليار دولار إلى مشاريع نقل الكهرباء، وحوالي 4 ملايين دولار إلى توزيعها، وحوالي 7.82 مليار دولار لإنشاء خطوط أنابيب الغاز.

وأضافت شينباوم أن المشاريع الجديدة ستعتمد على محطات الدورة المركبة التي تستخدم الغاز الطبيعي، إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة، لاسيما الشمسية والريحية والجيوحرارية، مشيرة إلى أن تمويل مشاريع التوليد سيجمع بين موارد الشركة العمومية للكهرباء، والاستثمارات الخاصة والمشاريع المختلطة.

من جهتها، أفادت المديرة العامة للشركة العمومية للكهرباء، إميليا كاييخا، بأن ست محطات للدورة المركبة دخلت الخدمة خلال سنتي 2025 و2026، حيث أضافت 3203 ميغاواط إلى المنظومة الكهربائية الوطنية، فيما يرتقب دخول تسع محطات أخرى الخدمة في أفق سنة 2030، بقدرة إجمالية تتجاوز 9300 ميغاواط.

كما أعلنت عن 58 مشروعا جديدا لتوليد الكهرباء، بقدرة تفوق 10.400 ميغاواط، إلى جانب إسناد 38 مشروعا للطاقة الشمسية والريحية في 16 ولاية، بينما تتواصل أشغال المركب الكهروضوئي في بويرتو بينياسكو بولاية سونورا، الذي ستبلغ قدرته ألف ميغاواط عند استكمال مراحله الأربع.

وفي مجال نقل الكهرباء، تواصل الشركة العامة للكهرباء تنفيذ 60 مشروعا، من شأنها أن ترفع طول شبكة النقل إلى نحو 115 ألف كلم.