"ناسا" توثق مشهداً مذهلاً لشروق الشمس على المريخ

واشنطن في 8 أكتوبر /وام/ نشرت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، صورة استثنائية مذهلة لفجر المريخ التقطها المسبار "كيوريوسيتي"، الذي يواصل مهمته الاستكشافية على سطح الكوكب الأحمر.

وتُظهر الصورة أشعة الشمس وهي تضيء تكوينات صخرية شاهقة تشكّلت قبل مليارات السنين، وقد التُقطت بعد نحو ساعة من شروق الشمس فوق منطقة تضم منحدرات صخرية نحتتها الرياح والعوامل الجوية على مدى عصور طويلة.

وأوضح عالم الكواكب في مختبر الدفع النفاث التابع لـ "ناسا"، أشوين فاسافادا، أن التكوينات الصخرية الظاهرة في الأفق تنتمي إلى طبقة جيولوجية تختلف عن الطبقات التي استكشفها المسبار حتى الآن، مرجحاً أنها تشكّلت من رواسب حملتها الرياح، قبل أن تنحتها عوامل التعرية، لتُشكّل سلاسل من التلال المعروفة باسم "الياردانج".

ويقدّر العلماء أن هذه الطبقة تشكّلت قبل نحو ثلاثة مليارات سنة، وتمتد لمسافة تقارب 16 كيلومتراً على الأطراف الشمالية الغربية لجبل شارب، الواقع في وسط فوهة "غيل" على سطح المريخ.