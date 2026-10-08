أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً طفيفاً و صعود المعادن النفيسة الأخرى

سنغافورة في 8 أكتوبر /وام/ سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم ، بعد أن لامست أدنى مستوى لها في شهرين خلال الجلسة السابقة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4127.40 دولار للأوقية (الأونصة) ، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 4150.60 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 60.39 دولار، وزاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1653.88 دولار، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1141.00 دولار.