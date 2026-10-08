رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام/ تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اتصالاً هاتفياً من فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، بحثا خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

كما تبادل الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على مستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها، مؤكدين أهمية تعزيز أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين بما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة وتنميتها.