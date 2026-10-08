شرطة أبوظبي تستعرض تطوير منظومة العمل المروري في ملتقى 2026

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام/ نظمت مديرية المرور والدوريات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ملتقاها لعام 2026، بهدف تعزيز التواصل المؤسسي، واستعراض المبادرات والممارسات الداعمة للارتقاء بمنظومة العمل المروري.

وأكد العميد ناصر سليمان المسكري، مدير قطاع العمليات المركزية، خلال افتتاحه الملتقى، أهمية مواصلة تطوير الأداء المروري، وتعزيز مستويات الجاهزية والكفاءة، وتبني الممارسات الحديثة والحلول المبتكرة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وجودة الخدمات وتعزيز السلامة على الطرق.

وأوضح أن الملتقى يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على ترجمة توجهاتها الاستراتيجية إلى مبادرات وممارسات عملية، ودعم أولوياتها ضمن الخطة الاستراتيجية 2026–2030، وفي مقدمتها "أمن الطرق الذكي" و"الكفاءة والمرونة المؤسسية"، بما يعزز جاهزية المنظومة المرورية ويدعم مستهدفات القيادة في ترسيخ الأمن والسلامة والارتقاء بجودة الحياة.

وأكد أهمية تكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز تبادل الأفكار والمقترحات التطويرية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة، بما يدعم التحسين المستمر ومواكبة المتغيرات والتحديات المستقبلية.

حضر الملتقى، العميد محمود يوسف البلوشي، نائب مدير قطاع العمليات المركزية، والعميد سيف حمد الزعابي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، ومديرو الإدارات، وعدد من كبار الضباط والأفراد.

واستعرض الملتقى أبرز جهود المديرية ومبادراتها في تعزيز السلامة المرورية، وفرص التحسين المستمر، وتوظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية، إلى جانب تطوير قدرات الكوادر البشرية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

كما ناقش المشاركون سبل تعزيز التكامل بين الإدارات والأقسام، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وطرح الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي ومواكبة المستجدات في مجالات العمل المروري.