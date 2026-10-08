"قضاء أبوظبي" تعرض منتجات مراكز الإصلاح خلال الأسبوع العالمي للغذاء

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام/ تشارك دائرة القضاء في أبوظبي في فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء 2026، المقامة في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، تحت شعار "شراكات عالمية لمستقبل غذائي مرن"، وذلك من خلال جناح يعرض المنتجات الزراعية والحرفية التي تنفذها مراكز الإصلاح والتأهيل، وفي مقدمتها منتجات التمور، إلى جانب مجموعة من المشغولات اليدوية والأعمال الحرفية والفنية والمصنوعات التراثية.

وتأتي مشاركة الدائرة في الفعاليات التي تجمع نخبة من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات التنموية والقطاع الخاص والمستثمرين والخبراء والباحثين، في إطار حرصها على تعزيز حضورها في الفعاليات العالمية والمجتمعية والوطنية، وإبراز جهود مراكز الإصلاح والتأهيل في توظيف طاقات النزلاء ضمن برامج عملية تسهم في تنمية مهاراتهم الإنتاجية والحرفية، وتأهيلهم بما يدعم عودتهم الإيجابية إلى المجتمع.

ويتيح جناح دائرة القضاء للزوار التعرف على أصناف من التمور المنتجة في مزارع مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب نماذج من المنتجات والمشغولات التي أنجزها النزلاء ضمن برامج التدريب والتأهيل، بما يبرز ما توفره هذه البرامج من فرص لاكتساب المهارات والخبرات العملية، وترسيخ قيم العمل والإنتاج وتحمل المسؤولية.

كما تبرز المشاركة اهتمام الدائرة بتطوير مجالات الإنتاج الزراعي والحرفي في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتوفر فرصة للتفاعل مع الجهات والمؤسسات المشاركة والاطلاع على التجارب والممارسات ذات الصلة بالزراعة والإنتاج والاستدامة، بما يدعم تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير البرامج الإنتاجية والتدريبية المقدمة للنزلاء.