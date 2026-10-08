اللاذقية تحتضن غداً أول سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في سوريا

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام/ تحتضن مدينة اللاذقية في الجمهورية العربية السورية غداً "الجمعة"، منافسات المحطة السادسة عشرة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين، وذلك في أول حضور للكأس على المضامير السورية، بما يوسع نطاق انتشارها ويعزز حضورها في الساحة العربية والدولية.

ويأتي تنظيم الحدث في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لدعم مسيرة الخيل العربية الأصيلة، وتعزيز صناعة سباقاتها، ومساندة الملاك والمربين، وتشجيعهم على اقتناء وتربية الخيل العربي، بما يسهم في ترسيخ مكانته والحفاظ على إرثه في مختلف دول العالم.

وتقام منافسات المحطة ضمن فعاليات المهرجان الإماراتي السوري، الذي يستضيفه مضمار اللاذقية يومي الجمعة والسبت، ويتضمن برنامجاً يضم 15 شوطاً للخيول العربية الأصيلة، منها 10 أشواط في اليوم الأول و5 أشواط في اليوم الثاني.

وتكتسب المحطة السورية أهمية خاصة باعتبارها أحدث محطات النسخة الثالثة والثلاثين، إذ تمثل إضافة جديدة إلى مسيرة الكأس الغالية، وتدعم جهودها في توسيع نطاق سباقات الخيل العربية الأصيلة، ومساندة الملاك والمرابط في سوريا، وتعزيز حضور هذه الرياضة على المستوى العربي.

ويشهد السباق مشاركة 16 خيلاً، تتقدمها "سند العارف"، و"فكتور داماسكوس"، و"مهيب العارف"، و"عوض الخالد"، إلى جانب "سلطان الخطيب"، و"حبيب الكتب"، و"إعصار الشباك"، "وورد الكور"، و"بغداد الشباك"، و"رامي السورية"، و"شبل اللغا"، "الحجاج H"، و"ورد المهايني"، و"فهد الكور"، و"زين الوعد"، و"دوما العز"، في منافسة تضم نخبة من الخيول التي حققت حضوراً مميزاً في السباقات المحلية.

وأكد سعادة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى أجندة سباقات الكأس الغالية للمرة الأولى ضمن النسخة الثالثة والثلاثين يمثل إضافة مهمة لمسيرة السلسلة، ويعزز امتدادها على المضامير العربية والعالمية، في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير صناعة سباقات الخيل العربية الأصيلة، ودعم الملاك والمربين.

وقال إن المحطة السورية تأتي ضمن جهود اللجنة المنظمة لمواصلة توسيع نطاق سباقات الكأس والوصول بها إلى مزيد من المضامير، بما ينسجم مع رسالتها في إعلاء شأن الخيل العربي، وتشجيع الملاك والمربين، وتوفير فرص جديدة تسهم في تطوير هذه الصناعة وتعزيز استدامتها.

وأضاف أن إقامة أولى سباقات الكأس الغالية في سوريا ضمن المهرجان الإماراتي السوري، وما يتضمنه من برنامج متنوع على مدار يومين، تعكس حرص اللجنة المنظمة على تعزيز أواصر التعاون والتواصل، ومواصلة المسيرة التي حققتها السلسلة على المستويين العربي والعالمي، معرباً عن تطلعه إلى تنظيم محطة ناجحة تواصل رسالة الكأس الغالية في دعم الملاك والمربين، وتعزيز مكانة الخيل العربي.