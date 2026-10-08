"الاتحادية للرقابة النووية" والمعهد الكوري للأمان النووي يبحثان توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الرقابي

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام/ بحثت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمعهد الكوري للأمان النووي، خلال اجتماعهما الفني السنوي، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في الأمان النووي والرقابة على التقنيات النووية المبتكرة، فيما تصدر الذكاء الاصطناعي أبرز المحاور الرئيسية للمباحثات بينهما.

وسلطت الهيئة، خلال الاجتماع، الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المحتملة في مجالات الترخيص والتفتيش وإدارة المعرفة، بما يدعم فعالية العمل الرقابي، كما عرض المعهد الكوري للأمان النووي تجربة جمهورية كوريا الشقيقة في أبحاث الأمان النووي والنُهج الرقابية للمفاعلات النمطية الصغيرة.

واستعرض راشد الحمادي، مدير الأمان النووي في الهيئة، تجربة دولة الإمارات في الرقابة على محطة براكة للطاقة النووية، وجهود الهيئة المتواصلة للرقابة على وحداتها الأربع.

وشاركت الهيئة خبراتها في الرقابة المبنية على المخاطر المحتملة، ونهجها في تقييم التغييرات المقترحة على دورات إعادة التزوّد بالوقود، بما يضمن الامتثال لمتطلبات الأمان النووي وإدارة الوقود المستهلك.

وساهمت النقاشات في تعزيز التعاون الوثيق بين الإمارات وجمهورية كوريا، إذ شملت التطورات في القطاع النووي في البلدين، والأبحاث والتطوير فيما يخص الأمان النووي، والمفاعلات المبتكرة، كما بحث الطرفان فرص التعاون لتعزيز قدراتهما في الرقابة النووية.

واستناداً إلى التعاون القائم بين الجانبين منذ عام 2010، بحثت الهيئة والمعهد فرص إجراء أبحاث مشتركة والتعاون في التدريب وتبادل المعرفة، بهدف تعزيز الخبرات الفنية ودعم فعالية الرقابة في ظل تطور التقنيات النووية.