محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

دبي في 8 أكتوبر/وام/ أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (32) لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، برئاسة عمر حمد عبدالله بوشهاب.

ويضم مجلس الإدارة في عضويته كلاً من محمد عبدالله التوحيدي نائباً للرئيس، وناصر عبدالله بن خرباش، وعلي محمد المطوع، وحمدان خليفة الشاعر، وجمعة سعيد خلف الغيث، وهند عبيد الغشيش المري، وعبدالعزيز محمد بن شعفار المري، إضافة إلى المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

ويُعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.