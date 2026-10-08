صندوق محمد بن راشد للابتكار يدعم "Wisewell" لتطوير حلول تكنولوجيا المياه المستدامة

دبي في 8 أكتوبر/ وام/ أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الدولة، عن تقديم ضمان ائتماني بقيمة مليوني درهم لصالح "Wisewell"، الشركة المتخصصة بتقنيات المياه والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتعمل على تطوير أنظمة ذكية لتنقية المياه.

وسيسهم الضمان المقدم من الصندوق في دعم استثمارات "Wisewell" وتطوير أعمالها وأنشطة البحث والابتكار، بما يعزز قدراتها في مجال التقنيات الذكية القائمة على إنترنت الأشياء لتنقية المياه.

وتعمل أنظمة "Wisewell"، من خلال توفير بديل ذكي ومستدام لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، على تنقية المياه عند مصدرها وعرض بياناتها بشكل فوري، بما يتيح للأسر والشركات متابعة جودة المياه، وقياس أثرها البيئي ومعدلات استهلاكها.

وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في وزارة المالية، ممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار، إن الصندوق يواصل التزامه بدعم الشركات المبتكرة التي تسهم في تعزيز توجه الإمارات نحو اقتصاد قائم على الابتكار والاستدامة ومواكبة متطلبات المستقبل.

وأشارت إلى أن "Wisewell" تمثل نموذجاً لشركة محلية توظّف التكنولوجيا المتقدمة لمعالجة تحديات بيئية وصحية ملحة من خلال حلول مستدامة، موضحة أن دعم الشركات المبتكرة مثل "Wisewell" يسهم في تسريع نموها وتعزيز قدرتها على تطوير حلول مؤثرة، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتنمية المستدامة.

من جانبه، قال سامي خريبي، مؤسس "Wisewell"، إن الدعم المقدم من صندوق محمد بن راشد للابتكار يمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة، التي تواصل إحداث تحول نوعي في طريقة حصول الأسر والشركات على مياه شرب نظيفة، وتدرك جيداً المشكلات المرتبطة بالمياه المعبأة، بما يشمل عمليات التوصيل، والعبوات البلاستيكية وتراكمها.

وأضاف أن هذا التمويل يتيح للشركة تقديم بديل لهذه الجوانب الثلاثة بوتيرة أسرع، ومواصلة تطوير الحلول المبتكرة، كما تتيح هذه الشراكة تسريع جهود البحث والتطوير، وتعزيز القدرات التشغيلية للشركة، ومواصلة تحقيق أثر ملموس على المستويين البيئي والصحي، إلى جانب تطوير منصة تكنولوجية انطلقت من دولة الإمارات وتمتلك مقومات قوية للتوسع عالمياً.

وحتى اليوم، نجحت "Wisewell" في الحد من وصول أكثر من 17.4 مليون عبوة بلاستيكية ذات استخدام واحد إلى مكبات النفايات، وعزز هذا الأثر مكانة الشركة وحضورها، بما في ذلك اختيارها ضمن مبادرة "100 من المستقبل" التابعة لوزارة الاقتصاد، ووصولها إلى قائمة أفضل 20 مشاركاً في تحدي الأثر المستدام 2025 الذي ينظمه الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى".

وفي إطار الدعم الشامل الذي يقدمه صندوق محمد بن راشد للابتكار للشركات المبتكرة في الدولة، يتيح برنامج الضمانات للشركات ذات الإمكانات العالية الوصول إلى التمويل دون التخلي عن حصص ملكية، بما يساعدها على الاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز عملياتها، وتحقيق نمو مستدام.