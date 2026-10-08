أبوظبي تستضيف الاجتماع الثامن عشر لمجلس المترولوجيا للدول الإسلامية

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام/ استضاف معهد الإمارات للمترولوجيا، التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الاجتماع الثامن عشر لمجلس المترولوجيا للدول الإسلامية، بمشاركة عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي الأعضاء في مجلس المترولوجيا، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في علم القياس، لبحث تعزيز التعاون وتطوير قدرات القياس بما يدعم جودة المنتجات وتنافسية الصناعة.

وترأس الاجتماع، الذي عقد يومي 5 و6 أكتوبر الجاري في أبوظبي، سعادة المهندس سعيد المهيري، رئيس مجلس المترولوجيا والمدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا، بحضور ممثلين عن المنظمتين الخليجية والأفريقية للمترولوجيا، والأمانة العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية.

وأكد سعادته أن دقة القياس تشكل أساسًا للثقة في المنتجات والخدمات، وتسهم في رفع كفاءة الإنتاج ودعم التجارة والابتكار، مشيرًا إلى أن التطور الصناعي والتكنولوجي يستدعي تعاونًا أوسع لتبادل المعرفة وبناء القدرات ومواكبة احتياجات القطاعات المتقدمة.

وشدد على أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات القياس وتحسين أدائها، بما يساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات أكثر موثوقية، ويرفع قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة في الصناعة والتكنولوجيا.

واستعرض الاجتماع التقدم في تنفيذ استراتيجية مجلس المترولوجيا للفترة 2026–2028، وناقش أولويات العمل المشترك، وفي مقدمتها تنمية الكفاءات، وتبادل الخبرات، وتعزيز الثقة بنتائج القياس بين الدول الأعضاء.

كما قدّم عدد من الدول الأعضاء تقارير وطنية استعرضت واقع منظومات المترولوجيا لديها وأبرز التطورات التي شهدتها.

واطّلع المشاركون على عرض اللجنة التوجيهية وتقارير اللجان المنبثقة منها، وما تضمنته من أنشطة وبرامج لدعم أهداف المجلس وتنفيذ استراتيجيته.

واختُتم الاجتماع باعتماد عدد من القرارات والتوصيات لدعم تنفيذ استراتيجية المجلس وتوجيه أعماله المستقبلية.

وتؤكد استضافة أبوظبي لهذا الحدث التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الجودة، ودعم توظيف المعرفة والتقنيات الحديثة في خدمة التنمية الاقتصادية والصناعية.