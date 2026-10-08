العربية للطيران توسع شبكة رحلاتها إلى الأردن

الشارقة في 8 أكتوبر/ وام/ أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، عن بدء تسيير رحلات مباشرة جديدة بين مطار الشارقة الدولي ومطار مدينة عمّان اعتباراً من 15 نوفمبر 2026.

وستطلق الشركة أربع رحلات أسبوعياً إلى مطار مدينة عمّان، ليكون بذلك ثاني مطارات العاصمة الأردنية التي تسير إليها "العربية للطيران" رحلات مباشرة من الشارقة إلى جانب رحلاتها الحالية إلى مطار الملكة علياء الدولي، مما يعزز السفر الجوي بين البلدين.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، إن إطلاق الرحلات الجديدة إلى مطار مدينة عمّان، يتيح للمجموعة توسيع حضورها في المملكة الأردنية الهاشمية، ويوفر للعملاء خياراً إضافياً للسفر إلى العاصمة الأردنية عبر مطار ثانٍ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام "العربية للطيران" المستمر بتوفير المزيد من خيارات السفر وتعزيز سهولة وراحة السفر بين دولة الإمارات والأردن.

ويعد إطلاق الخدمة الجديدة إضافةً إلى عمليات "العربية للطيران" الحالية في الأردن، والتي تشمل رحلات مباشرة من مطار زايد الدولي إلى كل من مطار مدينة عمّان ومطار الملكة علياء الدولي، بالإضافة إلى الرحلات الحالية بين مطار الإسكندرية الدولي ومطار مدينة عمّان.