جمارك دبي تُخرج 33 مفتشاً لتعزيز جاهزية قطاع التفتيش ضمن "مسار 33"

دبي في 8 أكتوبر/ وام/ عزّزت جمارك دبي جاهزية كوادرها الجمركية من خلال تخريج 33 مفتشاً ومفتشة، بواقع 24 مفتشاً و9 مفتشات، ضمن الدفعتين الرابعة والخامسة من الدورة الأمنية التنشيطية المتقدمة في "مسار 33"، بعد اجتياز برنامج تدريبي مكثف جمع بين التأهيل التخصصي والتطبيق العملي والتدريب الميداني، بهدف تطوير قدرات المفتشين ورفع كفاءتهم في التعامل مع مختلف الحالات والمخاطر المرتبطة بمهام التفتيش الجمركي.

وبلغ إجمالي عدد ساعات البرنامج 2725 ساعة تدريبية، شملت تدريبات نظرية وعملية وتمارين ميدانية ومحاكاة، فيما شكّل الجانب العملي نحو 61.38% من البرنامج، إلى جانب تنفيذ 628 تمريناً ميدانياً ومحاكاة لمواقف مرتبطة بطبيعة العمل الجمركي، وبلغت نسبة النجاح 100%، بما يعكس تركيز البرنامج على التطبيق العملي وقياس جاهزية المشاركين للتعامل مع متطلبات العمل الفعلية.

وتم تخريج الدفعتين الرابعة والخامسة خلال حفل تم تنظيمه في أكاديمية شرطة دبي، بحضور العميد عبدالعزيز محمد أمين العبدالله، راعي الحفل، والعقيد يوسف أحمد البلوشي، مدير معهد التدريب بأكاديمية شرطة دبي، ومحمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش بجمارك دبي، ومديري إدارات المراكز الجمركية، وعدد من المسؤولين والمعنيين.

وأكد محمد الغفاري، أن تأهيل الكوادر الجمركية يمثل أولوية لدى جمارك دبي، مشيراً إلى أن البرامج التدريبية المتخصصة تسهم في تلبية الاحتياجات التشغيلية وتطوير القدرات الميدانية للمفتشين، بما يعزز كفاءة ودقة عمليات التفتيش، ويرفع مستوى مهاراتهم في اكتشاف المخالفات والتعامل مع المخاطر والحالات المختلفة، لافتاً إلى أن البرنامج يتضمن تدريبات ميدانية عملية تحاكي واقع العمل الجمركي، من خلال تنفيذ سيناريوهات معدّة مسبقاً.

من جانبه، قال خميس المهيري، مدير إدارة الموارد البشرية ومدير أكاديمية دبي اللوجستية بالإنابة، إن برنامج "مسار 33" يأتي ضمن منظومة التأهيل المهني المتكاملة التي تتبناها جمارك دبي لتطوير الكفاءات الجمركية ورفع جاهزية المفتشين، من خلال الجمع بين المعرفة التخصصية والتطبيق العملي والتأهيل الميداني، بما يتناسب مع متطلبات العمل في مختلف المواقع والمنافذ الجمركية.

وأضاف أن المشاركين في البرنامج ينتمون إلى مختلف المراكز الجمركية ومنها البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى إدارة الاستخبارات الجمركية، لافتاً إلى أنه منذ انطلاق البرنامج في نوفمبر 2024، تم تخريج ست دفعات، بلغ إجمالي عدد المستفيدين منها 87 مفتشاً ومفتشة، بواقع 68 خريجاً و19 خريجة، فيما يستهدف البرنامج خلال المرحلة المقبلة تدريب وتأهيل 60 مفتشاً ضمن خطة تطوير الكفاءات الجمركية.