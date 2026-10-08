كليفلاند كلينك أبوظبي يستضيف البرنامج الجراحي العاشر لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام/ يستضيف مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري، البرنامج الجراحي قصير الأمد العاشر لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية "أوبريشن سمايل" لعلاج حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي، في محطة بارزة ضمن شراكة مع المستشفى بدأت عام 2017، تتزامن مع احتفاء المؤسسة الخيرية بمرور 15 عاماً على تأسيسها عام 2011.

وسيكون هذا البرنامج هو البرنامج الجراحي التاسع عشر لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية لعلاج حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي إجمالاً.

وكان كليفلاند كلينك أبوظبي أول مستشفى يتعاون مع المؤسسة، وقد شهدت البرامج التي استضافها المستشفى حتى اليوم خضوع أكثر من 400 مريض للفحص، وإجراء جراحات لعلاج هذه الحالات لـ140 مريضاً.

وإلى جانب الجراحة، وفّرت البرامج السابقة التي استضافها المستشفى رعاية شاملة للمرضى الذين يعانون من حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي، شملت رعاية الأسنان، والدعم الغذائي، ودعم النطق واللغة، والدعم النفسي والاجتماعي، مع إحالة بعض المرضى إلى اختصاصيين آخرين عند الحاجة.

وسيعمل المتطوعون الطبيون المشاركون في البرنامج، والقادمون من مستشفيات من مختلف أنحاء الدولة، بموجب تراخيص طبية مؤقتة معتمدة من دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة.

وقال الدكتور مهدي عبداللطيف شكوكاني، رئيس قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في كليفلاند كلينك أبوظبي، إن الوصول إلى البرنامج الجراحي العاشر بالتعاون مع مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية يعكس ما يقارب عقداً من الالتزام المشترك تجاه المرضى الذين يعانون من حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي، ومن خلال الجمع بين الخبرات متعددة التخصصات والمتطوعين الطبيين المتفانين، يمكن تقديم رعاية شاملة لا تدعم المرضى فحسب، بل أسرهم أيضاً، لافتا إلى أن هذه المحطة تمثل امتداداً للرعاية الرحيمة التي تضع المريض في المقام الأول لتتجاوز جدران المستشفى.

من جانبها أعربت موراج كرومي هوك، المدير التنفيذي لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية، عن امتنان المؤسسة للدعم الذي تلقته من كليفلاند كلينك أبوظبي منذ عام 2017، مشيرة إلى أن مرضى المؤسسة حظوا بمستوى من الرعاية لم يكن ليتاح لهم لولا هذا الدعم.

وأضافت أنه في كل عام، يفتح المستشفى أبوابه لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية ومرضاها، وخلال عام الأسرة، تجد المؤسسة أن مساهمات كليفلاند كلينك أبوظبي لا تقتصر على تغيير حياة مرضى مؤسسة عملية الابتسامة فحسب، بل حياة أسرهم أيضاً.

وتم تأسيس مؤسسة "عملية الابتسامة" الإماراتية عام 2011 برعاية كريمة من حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، ومنذ ذلك التاريخ أتاحت مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية إجراء جراحات لأكثر من 4000 مريض في دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي.

ويتزامن برنامج أكتوبر مع "عام الأسرة 2026" في الدولة، وانسجاماً مع شعاره "نماء وانتماء"، ستواصل مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية وكليفلاند كلينك أبوظبي العمل معاً لدعم المرضى الذين يعانون من حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي والأسر التي تتولى رعايتهم.

ويمكن للأسر المقيمة في الدولة والمتأثرة بحالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي التواصل مع منسق شؤون المرضى في مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية عبر البريد الإلكتروني patients@operationsmileuae.ae، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم ‎ +971 50 595 5208لمعرفة المزيد عن برامج المؤسسة.‎