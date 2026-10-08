اتفاقية شراكة لتعزيز تجربة بطولة أبوظبي T10 للكريكت في جزيرة ياس

أبوظبي في 8 أكتوبر /وام/أعلن مركز أبوظبي للكريكت والرياضات، اليوم، إبرام شراكة مع شركة «ميرال»، بموجبها تصبح جزيرة ياس الشريك الرسمي للتجارب لبطولة أبوظبي T10 لعام 2026، التي تقام منافساتها في استاد زايد للكريكت من 7 إلى 20 نوفمبر المقبل.

وحسب الاتفاقية، تقيم الفرق المشاركة في البطولة في جزيرة ياس طوال فترة المنافسات، التي تستضيف أيضاً عدداً من الفعاليات الرئيسية المصاحبة، بما فيها حفل إطلاق الكأس وحفل الافتتاح والحفل الختامي،إلى جانب الاستفادة من مرافقها ووجهاتها في تنظيم الأنشطة المصاحبة للبطولة.

وكانت قرعة البطولة، التي أقيمت في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، قد أسفرت عن اختيار 108 لاعبين ضمن ستة فرق هي: «أرابيان إيسز»، و«إمارات إيغلز»، و«رويال ديزرت تشامبيونز»، و«يو إيه إي بولز»، و«يونايتد تايغرز»، و«ياس ليونز»، استعداداً لانطلاق المنافسات.

تستفيد البطولة من مجموعة المرافق والوجهات التي تضمها جزيرة ياس، في إطار دعم تنظيم الحدث وتعزيز تجربة الفرق والجماهير.

وقال ماثيو باوتشر، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للكريكت والرياضات وبطولة أبوظبي T10، إن الشراكة مع جزيرة ياس تسهم في توفير بيئة متكاملة للفرق واللاعبين، وتعزز التجربة في نسخة 2026، بما يدعم استضافة الحدث وإبراز المقومات التي توفرها أبوظبي للمشاركين والجماهير.

وأوضح ليون مارش، مدير الفعاليات في «ميرال»، أن الشراكة تعكس التعاون مع مركز أبوظبي للكريكت والرياضات لتقديم تجربة متكاملة للفرق والجماهير والعائلات، مستفيدين مما توفره جزيرة ياس من مرافق ومنشآت في مجالات الترفيه والضيافة والاستجمام، بما يدعم استضافة الفعاليات الرئيسية للبطولة.

وأضاف أن «ميرال» تتطلع إلى استقبال مجتمع الكريكت العالمي في جزيرة ياس خلال البطولة، بما يسهم في إثراء تجربة المشاركين والزوار.