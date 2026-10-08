الآسيوي يخرج الدفعة الثانية لتمكين المرأة كروياً

كوالالمبور في 8 أكتوبر/ وام/ احتفى الاتحاد الآسيوي لكرة، القدم، اليوم بتخريج الدفعة الثانية من برنامج تمكين المرأة في كرة القدم .

استمر البرنامج ستة أشهر، وشاركت فيه 30 منتسبة من الاتحادات الوطنية والإقليمية لكرة القدم ومؤسسات كروية من مختلف أنحاء آسيا تلقين معارف وتطبيقات عملية لتعزيز مهارات القيادة، ودعم التنوع والمساواة والشمول، إلى جانب تطوير أساليب العمل الإستراتيجي والأخلاقي والتعاوني للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع.

وشمل البرنامج 7 وحدات تدريبية تناولت تطور كرة القدم النسائية، والقيادة الإستراتيجية، والقيادة التنفيذية، والابتكار المؤسسي، والأخلاقيات والحوكمة، والدبلوماسية، وبناء العلامة المؤسسية، من خلال محاضرات مسجلة وأخرى مباشرة عبر الإنترنت، وجلسات قدمها خبراء، وأنشطة جماعية، وتكليفات تطبيقية .

وقال وحيد كرداني، نائب الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لشؤون الاتحادات الوطنية، إن تعزيز التنوع في مواقع القيادة يسهم في بناء مؤسسات أكثر قوة واتخاذ قرارات أكثر فاعلية، بما يدعم النمو المستدام لكرة القدم، داعياً الخريجات إلى توظيف ما اكتسبنه من معارف في تطوير مؤسساتهن وشبكاتهن المهنية، ومواصلة تجاوز التحديات، وأن يكن قدوة للأجيال المقبلة من القيادات النسائية في كرة القدم.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أطلق النسخة الأولى من البرنامج في أبريل 2025 .

و البرنامج أحد المبادرات التابعة لمركز التميز الأكاديمي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يقدم عدداً من البرامج المتخصصة في القيادة والإدارة والحوكمة وحماية الطفل والتخطيط الإستراتيجي وإدارة كرة القدم.