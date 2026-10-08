سالم بن عبد الرحمن القاسمي يتوج الفائزين بالدورة الثانية من مسابقة الشعر والقصة والرواية لدول الخليج

الشارقة في 8 أكتوبر/ وام/ شهد الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، اليوم، حفل تتويج الفائزين بالدورة الثانية من مسابقة الشعر والقصة والرواية لدول الخليج، الذي أقيم تحت شعار "بالعربية.. نبدع"، وبتنظيم من المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في الشارقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك في مقر المركز بالمدينة الجامعية.

واستهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ألقى بعدها الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، كلمة رحب فيها بالحضور والوفود المشاركة، مثمناً حرص الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج على المشاركة في هذه المسابقة، وما يجسده ذلك من اهتمام خليجي مشترك باكتشاف المواهب الأدبية لدى الطلبة ورعايتها، وتعزيز حضور اللغة العربية في نفوس الأجيال الناشئة.

وأكد الحمادي أن المسابقة تأتي في إطار البرامج والمبادرات التي ينفذها المركز لخدمة اللغة العربية، والارتقاء بتعليمها وتعلُّمها، ورعاية الطلبة الموهوبين والمبدعين فيها، مشيراً إلى أنها لا تقتصر على جانب المنافسة، وإنما تمثل فضاء تربوي وثقافي خليجي يتيح للطلبة إبراز قدراتهم، وصقل مواهبهم، وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التواصل بينهم في بيئة تربوية محفزة على الإبداع، مشيراً إلى ما تحظى به اللغة العربية في إمارة الشارقة من عناية ورعاية، وما تمثله الإمارة من مكانة ثقافية ومعرفية رائدة، جعلتها حاضنة للمبادرات والمشروعات المعنية بخدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها محلياً وعربياً ودولياً.

ورفع مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لما يوليه سموه من عناية كبيرة باللغة العربية والثقافة والمعرفة، ولما يقدمه من دعم متواصل للمؤسسات والمبادرات والمشروعات المعنية بخدمة لغة الضاد، وصون مكانتها، وتعزيز حضورها في مختلف المجالات، مؤكداً أن ما تشهده إمارة الشارقة من حراك ثقافي ومعرفي متواصل يعكس رؤية حضارية راسخة جعلت الإنسان والعلم والكتاب واللغة والثقافة في صميم مسيرة التنمية.

ووجه الحمادي شكره وتقديره إلى وزارة التربية والتعليم ، مثمناً تعاونها ومساهمتها في تنظيم المسابقة وإنجاح فعالياتها، وما قدمته من جهود تنظيمية وتنسيقية أسهمت في توفير البيئة الملائمة للطلبة والوفود المشاركة. وأكد أن هذا التعاون يجسد تكامل الأدوار بين المؤسسات التربوية في دعم البرامج والمبادرات النوعية الموجهة للطلبة، ولا سيما تلك التي تستهدف اكتشاف المواهب ورعايتها، وتنمية المهارات اللغوية والأدبية والإبداعية لدى الأجيال الناشئة. كما ثمن جهود وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء ورؤساء الوفود والمشرفين، نظير الجهود المبذولة في اكتشاف الطلبة الموهوبين واختيارهم وإعدادهم وتدريبهم للمشاركة في المسابقة.

وشاهد رئيس مكتب سمو الحاكم والحضور مادتين مصورتين تناولت الأولى أهداف المسابقة التي شارك فيها نخبة من الطلبة الموهوبين في مجالات الشعر والقصة والرواية من الدول الأعضاء، إلى جانب جهود المركز الرامية إلى اكتشاف المواهب الأدبية الطلابية ورعايتها، وتنمية قدراتها اللغوية والإبداعية، وتعزيز ارتباط الأجيال الناشئة باللغة العربية واعتزازها بهويتها الثقافية، فيما استعرضت المادة الثانية أبرز محطات الدورة الحالية للمسابقة، بدءاً من استقبال الوفود المشاركة، وعقد الاجتماعات، مروراً بالمقابلات والمنافسات، واجتماعات اللجنة العليا ورؤساء الوفود، وصولًا إلى الحفل الختامي.

وألقى بعدها خالد بن سيف الصبيحي رئيس وفد سلطنة عُمان، كلمة الوفود أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا المحفل الأدبي، مؤكداً أهمية الاحتفاء باللغة العربية بوصفها لغة الفكر والإبداع، ووعاءً للعلم والحضارة، مشيراً إلى أن مسابقة الشعر والقصة والرواية في نسختها الثانية تمثل منصة لاكتشاف المواهب الأدبية الواعدة، ورعايتها، وتحفيز الطلبة على القراءة والكتابة والإبداع، مشيداً بالدور الذي يضطلع به المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة في خدمة اللغة العربية، من خلال مبادراته وبرامجه ومشروعاته النوعية، وتهيئة البيئات الداعمة للمواهب الأدبية، بما يسهم في صقل قدراتها وفتح آفاق جديدة أمامها.

ووجه الصبيحي الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لما يوليه سموه من عناية ودعم متواصل للغة العربية والثقافة والمعرفة، مثمناً دعم وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، والجهود التي بذلها المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة وإدارته وكوادره في تنظيم المسابقة وإنجاحها.

وبارك رئيس وفد سلطنة عُمان للفائزين هذا الاستحقاق، مؤكداً أن تكريمهم يمثل بداية لمسيرة إبداعية واعدة، متمنياً أن تواصل اللغة العربية حضورها في أيدي الأجيال القادمة، نابضة بالحياة، ومتجددة بالإبداع، وحاملةً لإرثها العريق وقادرةً على صناعة مستقبلها.

وتضمن الحفل فقرة شعرية من الطلبة المشاركين عبّروا خلالها عن تجربتهم في المسابقة، وما أتاحته لهم من فرص للتواصل مع أقرانهم من مختلف دول الخليج، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يعزز قيم التواصل والتكامل الثقافي والتربوي بين أبناء الدول الأعضاء.

ثم توج الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي الطلبة الفائزين بالميداليات الملونة في مجالات المسابقة الثلاثة وهي: مجال الشعر، ومجال القصة، ومجال الرواية، ومن مختلف الدول المشاركة، تقديراً لما قدموه من مستويات متميزة، وما أظهروه من قدرات لغوية وأدبية وإبداعية خلال مراحل المسابقة، إلى جانب تكريمه لشركاء المسابقة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وملتقطاً معهم الصور التذكارية.

كما تسلم رئيس مكتب سمو الحاكم درعاً تذكارياً من المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، إهداءً إلى صاحب السمو حاكم الشارقة تقديراً وامتناناً لدعم سموه ورعاية للمسابقة، وكافة الفعاليات والمبادرات الخاصة باللغة العربية.

ويأتي هذا التكريم تأكيداً لحرص إمارة الشارقة على تشجيع الطلبة الموهوبين، وتحفيزهم على مواصلة تنمية قدراتهم الأدبية واللغوية، وإتاحة الفرص أمامهم لإبراز إبداعاتهم، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التعبير والإنتاج والإبداع باللغة العربية.

حضر الحفل كل من: الشيخة خلود بنت صقر القاسمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والترخيص في وزارة التربية والتعليم، ومعالي الدكتور محمد بن سعود آل مقبل المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، وسلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن والسنة، وعلي أحمد الحوسني مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، وأعضاء مجلس أمناء المركز، والتربويون وأولياء أمور الطلبة.