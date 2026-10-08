"بنك دي كيه" البوتاني يعتزم التوسع خارجياً عبر "أبوظبي العالمي"

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام/ أعلن بنك دي كيه، اليوم، عن حصوله على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي "ADGM"، تمهيداً لإنشاء شركة تابعة للقيام بمهام مزاولة الخدمات المالية التي تشمل خدمات الوساطة والحفظ الأمين والمدفوعات والخدمات الاستشارية في سوق أبوظبي العالمي.

وتمثّل هذه الموافقة خطوة مهمة في مسيرة التوسع الدولي لبنك دي كيه، كما تجعله أول بنك بوتاني يحصل على موافقة تنظيمية مبدئية لتأسيس حضور في مجال الخدمات المالية خارج بوتان.

ورهناً باستيفاء شروط الموافقة المبدئية والحصول على التصريح النهائي لمزاولة الخدمات المالية، يعتزم دي كيه تأسيس حضور خاضع للتنظيم في أبوظبي، ليشكّل قاعدة دولية ينطلق منها لربط مدينة جيليفو للوعي الذهني، وبوتان عموماً، برؤوس الأموال والمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية.

وتُعد أبوظبي ركيزة أساسية في استراتيجية دي كيه الدولية، إذ توفر بوابة تربط الشرق الأوسط بآسيا وغيرها من الأسواق العالمية.

وقال جيلاي جامتشو، رئيس مجلس إدارة دي كيه، إن الخطوة تمثّل محطة فارقة لبنك دي كيه ولبوتان، فبمجرد الحصول على الموافقة النهائية، ستوفّر أبوظبي لبنك دي كيه قاعدة دولية خاضعة للتنظيم تربط مدينة جيليفو للوعي الذهني برؤوس الأموال والمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية.

وقال تشنغ يودونغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة دي كيه، إن الموافقة المبدئية تمنحنا مساراً واضحاً نحو تأسيس حضور دي كيه في أحد أبرز المراكز المالية الدولية في العالم.

وقال ديفيد بيترز، المدير العام لمكتب جيليفو للخدمات المالية، إن أهمية الخطوة لا تقتصر على دي كيه فحسب، بل تمتد لتشمل تطوير مدينة جيليفو للوعي الذهني بوصفها مركزاً مالياً مترابطاً دولياً.