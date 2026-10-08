إقبال واسع على جناح الإمارات بمعرض مراكش للطيران 2026

مراكش في 8 أكتوبر/ وام/ استقبل الجناح الوطني لدولة الإمارات ضمن مشاركته في معرض مراكش للطيران 2026،/1,208 زائرين في اليوم الأول من المعرض الذي يُقام على مدى 4 أيام في قاعدة القوات الملكية الجوية المغربية ، تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وتستعرض 7 جهات إماراتية رائدة في قطاع الدفاع قدراتها ضمن الجناح.

ويجمع الجناح، الذي تنظمه مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بدعم من وزارة الدفاع في دولة الإمارات ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، جهات وطنية تشمل وزارة الدفاع، ومجموعة إيدج (EDGE Group)، وجنيريشن 5 (Gen 5)، ومجموعة ملتي ليفل (Multi Level Group - MLG)، وريسورس إندستريز (Resource Industries)، ومجلتي "درع الوطن" و"الجندي"، ضمن منصة وطنية موحدة تتيح لها التواصل المباشر مع المشترين الدوليين وقادة القطاع وممثلي الحكومات والوفود العسكرية.

واستقبل الجناح في يومه الأول وفوداً رسمية رفيعة المستوى، ضمت وزراء وعدداً من كبار القادة العسكريين، بما يعكس اهتماماً دولياً واسعاً بالصناعات الدفاعية وصناعات الطيران والفضاء الإماراتية، وشهد الجناح كذلك تفاعلاً لافتاً من كبار القيادات وممثلي قطاعي الدفاع والأمن حول العالم، ما يؤكد دور المعرض منصة رائدة للحوار وتبادل المعرفة والتعاون الدولي.

واحتضن الجناح خلال اليوم الأول 23 اجتماعاً بين الجهات الإماراتية ونظرائهم الدوليين وقادة القطاع وممثلي الحكومات، توزعت على مجموعة إيدج (5 اجتماعات)، وجنيريشن 5 (اجتماعان)، ومجموعة ملتي ليفل (5 اجتماعات)، وريسورس إندستريز (11 اجتماعاً)، لبحث فرص التعاون المستقبلي وتعزيز الروابط بين الجهات الوطنية الإماراتية وقطاع الصناعات الدفاعية العالمي.

وعقدت كابيتال للفعاليات، ذراع إدارة الفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك، 34 اجتماعاً خلال اليوم الأول من معرض مراكش للطيران، منها 15 اجتماعاً للترويج للدورتين المقبلتين من معرض الدفاع الدولي "آيدكس" (IDEX)، ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس" (NAVDEX)، ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما في عام 2027، ويُقام معرضا "آيدكس" و"نافدكس" خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير 2027، في دورتين يُتوقع أن تكونا الأكبر في تاريخ المعرضين.

كما عُقدت 10 اجتماعات للترويج لدورتي 2028 من معرض الأنظمة غير المأهولة "يومكس" (UMEX)، ومعرض المحاكاة والتدريب "سيمتكس" (SimTEX)، و9 اجتماعات للترويج للدورة المقبلة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار" (ISNR)، بما يعكس تنامي الجاذبية الدولية لفعاليات أبوظبي الدفاعية والأمنية.

ويعزز الاهتمام الكبير الذي برز خلال معرض مراكش للطيران المكانة العالمية لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس"، إذ أعرب العديد من العارضين وقادة القطاع وشركات الدفاع عن اهتمامهم بالمشاركة في دورتي 2027، ومن المتوقع أن يستقطب المعرضان أعداداً قياسية من العارضين والزوار، بما يرسخ مكانتهما بين أبرز المعارض الدفاعية والأمنية في العالم.

ويُقام معرض مراكش للطيران كل عامين .