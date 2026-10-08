بلدية الظفرة تعزز الرقابة البيطرية لسلامة الغذاء

منطقة الظفرة 8 أكتوبر/ وام/ تواصل بلدية منطقة الظفرة جهودها في تعزيز منظومة الرقابة البيطرية والغذائية، ورفع مستويات السلامة الصحية للمنتجات الحيوانية المتداولة، بما يدعم حماية صحة أفراد المجتمع ويعزز جودة وسلامة الغذاء في أسواق المنطقة .

وقد باشرت مسالخ منطقة الظفرة الفحوصات البيطرية اللازمة على 60901 ذبيحة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة، بما يضمن وصول منتجات حيوانية آمنة وسليمة إلى المستهلكين.

وأجرت البلدية الفحوصات البيطرية اللازمة لـ26766 رأساً من الحيوانات الواردة إلى أسواق المواشي، في إطار إجراءاتها الوقائية والرقابية للتأكد من سلامتها ورصد أي مؤشرات صحية قد تؤثر في سلامة المنتجات الحيوانية المتداولة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود البلدية المستمرة لتطوير منظومة الرقابة البيطرية .